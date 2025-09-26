Celebrity River Cruises lanzará temporada inaugural de cruceros fluviales en Europa

¡Asi es! Celebrity Cruises te invita a vivir nuevas y románticas aventuras, al abrir su esperada temporada inaugural de Celebrity River Cruises 2027, recorridos que prometen ser espectaculares. A partir del próximo 25 de septiembre, el público en general podrá reservar, luego de agotar en solo seis minutos el acceso prioritario a principios de este mes.

Esta nueva propuesta de la marca llevará a los viajeros a disfrutar de inolvidables cruceros de siete noches a bordo de los navíos fluviales más espectaculares del mercado, recorriendo desde la majestuosidad de Budapest hasta el encanto de Baviera, yendo por los legendarios ríos Rin y Danubio.

«A los huéspedes les encantará navegar por los ríos europeos al estilo de Celebrity, en nuestra flota de barcos elevados y de vanguardia», expresó Laura Hodges Bethge, presidenta de Celebrity Cruises. “Estamos encantados de lanzar esta nueva categoría innovadora y de experiencias inigualables”.

Innovación y sofisticación fluvial

Celebrity River Cruises se posiciona como una extensión natural del enfoque premium de Celebrity, ahora aplicado al turismo fluvial. Están inspirados en el diseño de la aclamada serie Edge de cruceros oceánicos y ofrecen:

Vanguardia: Con un casco liviano que mejora la navegación y respeta el paisaje histórico europeo.

Cubiertas abiertas y multifuncionales: Vistas panorámicas de 360 grados, zonas sombreadas, parrilla y bar en la cubierta superior, y una piscina de borde infinito.

Magic Edge: Cápsulas de comedor suspendidas sobre el río, con menús inspirados en la gastronomía regional.

Cinco categorías de habitaciones boutique: Espacios llenos de luz natural, estilo residencial, camas king size y comodidades de alta gama.

Ocho restaurantes y bares: Incluyendo los favoritos de Celebrity como Martini Bar, Sunset Bar y Café al Bacio, todos con el servicio característico de la marca.

Durante su primera temporada, Celebrity River Cruises ofrecerá 33 cruceros de siete noches por el Rin y el Danubio, permitiendo a los huéspedes:

Explorar ciudades históricas con múltiples paradas diarias y experiencias nocturnas.

Caminar por pueblos empedrados, degustar vinos regionales y sumergirse en la cultura local.

Disfrutar cada jornada con una nueva perspectiva del corazón de Europa.