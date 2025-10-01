El nuevo Star Princess tendrá como padrinos a Camila y Matthew McConaughey

¡Así es! Princess Cruises anunció que Camila y Matthew McConaughey serán los padrinos del nuevo Star Princess, continuando con la tradición de la naviera de elegir figuras de relevancia para dar inicio a sus barcos más emblemáticos. En esa lista histórica se encuentran nombres como la princesa Diana, Audrey Hepburn y Sofía Loren.

Este navío representa la nueva generación de cruceros de la compañía, con una propuesta de lujo, tecnología y experiencias diseñadas para transformar la vida a bordo.

Una pareja con espíritu innovador

“Nos sentimos honrados de ser los padrinos del Star Princess”, expresaron Camila y Matthew McConaughey. La pareja destacó que un crucero de Princess no se limita a unas vacaciones, sino que significa crear recuerdos, compartir en familia y conectar con nuevas amistades.

Ambos, cofundadores de la marca de tequila orgánico Pantalones, aportan creatividad y dinamismo a esta tradición marítima. Además, su tequila forma parte de la colección premium Love Line de Princess Cruises, con cócteles exclusivos como la margarita 24K Gold, muy popular entre los huéspedes.

Para Gus Antorcha, presidente de Princess Cruises, los McConaughey encarnan perfectamente los valores de la compañía: pasión, generosidad y un fuerte sentido de comunidad. “Su calidez y carisma los convierten en la pareja ideal para bautizar nuestro nuevo barco”, señaló.

El Star Princess, un nuevo estándar en el mar

El Star Princess tiene 177 mil 800 toneladas y capacidad para 4 mil 300 pasajeros. Su oferta incluye 30 restaurantes y bares, múltiples opciones de entretenimiento y alojamiento en diversas categorías. Entre las innovaciones destacan:

The Sanctuary Collection, un espacio privado con restaurante exclusivo.

Sanctuary Club, terraza con piscina solo para adultos.

The Dome, zona de relajación y entretenimiento de vanguardia.

The Princess Arena, el teatro más avanzado tecnológicamente de la naviera.

The Piazza, un centro arquitectónico con ventanales de piso a techo y vistas al océano.

Más de 1 mil 500 camarotes cuentan con balcón privado, lo que garantiza panorámicas inigualables desde la habitación.

Itinerarios destacados

El Star Princess debutará este próximo 4 de octubre de 2025 en el Mediterráneo, con salidas ida y vuelta desde Barcelona. Posteriormente cruzará el Atlántico para iniciar su temporada en el Caribe desde Ft. Lauderdale el 7 de noviembre. En 2026 navegará por el Canal de Panamá rumbo a Alaska, ampliando su oferta hasta 2027.

Los viajes ya están disponibles para reserva, consolidando al Star Princess como una de las propuestas más esperadas del sector.

Con este lanzamiento, Princess Cruises reafirma su compromiso de combinar innovación, lujo y experiencias memorables para los viajeros de todo el mundo.

Más detalles sobre el barco en princess.com/ships-and-experience/ships/st-star-princess.