Texto: Bibiana Saucedo

Una de sus cualidades fundamentales es la pasión con la que realiza cada uno de sus proyectos. Su historia inicia desde que era muy joven. Luego de terminar su licenciatura en Administración Hotelera otorgada por la Universidad Panamericana y su Posgrado de negocios por la UBC (University of British Columbia) en Canadá.

Es Carla Ponce, directora general de Link by CPS, una mujer sumamente brillante.

“Terminé mi carrera y entré a Mexicana de Aviación en Reservaciones. Fue mi primer trabajo formal. Años más tarde estuve tres años en American Express en viajes corporativos y tres años más en Leisure. Luego en Varig, la aerolínea brasileña en el área del aeropuerto por cuatro años y, en Avianca, la línea aérea de Colombia, por poco más de ocho años, encargándome de la parte corporativa de viajes”, nos cuenta entusiasmada.

Un buen día, se cruzó con el gran Jorge Sales… “Y sin estar muy clara a que se dedicaba, le dije que cuando tuviera algo para mí, me llamara y fue así como entré a su empresa para encargarme de la representación de Texas y posteriormente de WestJet, estuve ahí durante seis años y medio”.

Su talento y ambición son tan extremos de lograr más metas que en plena pandemia abrió su propia empresa… “Siempre he sabido qué es lo que me gusta y decidí iniciar, a principios de este año, mi propia compañía. Lo platiqué en su momento con Jorge Sales y como él se encontraba como miembro honorario en su trabajo, se interesó en el proyecto y nos asociamos ya que para los dos el turismo y las representaciones son nuestra pasión”.

Así nace Link by CPS, de la mano de una gran experta de turismo. “Somos una empresa con ideas frescas cuyo objetivo es conectar a prestadores de servicios con importantes agentes de viajes donde buscamos promover experiencias que encanten a los profesionales del sector a través de nuestra representación cuyo alcance es a nivel nacional e internacional”.

Ella es socia activa, por ello siempre ha participado en la Asociación Metropolitana de Agencias de Viajes (La Metro); de la importante asociación femenina AFEET y actualmente maneja las relaciones públicas de Confetur.

Definitivamente no se ve fuera del turismo, es una persona sumamente feliz, cuya mayor inspiración es “Mi hijo Samuel, del que aprendo todos los días, los agentes de viajes con quienes mantengo contacto continuo y definitivamente Dios”, dice convencida.

Por esta impecable trayectora de más de 30 años dedicados a este sector con pasión, le rendimos hoy un tributo, y la nombramos como una gran PROMOTORA DE TURISMO…

¡Muchas felicidades, CARLA PONCE!