Can-ping México: Escápate con tu perrito este verano

Salir de la Ciudad de México con tu perro ya no tiene que convertirse en una misión complicada. Can-ping México ofrece una experiencia en Jilotzingo, Estado de México, donde visitantes y mascotas pueden compartir senderos, juegos, descanso y actividades al aire libre.

El campamento se encuentra a unos 40 minutos de la CDMX y opera todos los sábados y domingos. La propuesta se divide en dos modalidades: un paseo de unas horas por el bosque y una experiencia de fin de semana con hospedaje y alimentos incluidos.

¿Qué incluye el Paseo por el Bosque de Can-ping México?

El Paseo por el Bosque consiste en una ruta guiada de aproximadamente cinco kilómetros. El camino cruza senderos, un puente y un río hasta llegar a unas pozas donde los perros pueden nadar y jugar. La ruta tiene poca elevación, por lo que resulta accesible para la mayoría de las personas. Durante el recorrido también hay pausas para fotografías y momentos de descanso.

La actividad se realiza de 10:30 a 13:30 horas. El precio es de $550 pesos por un humano y un perro. Cada persona adicional paga $100 pesos, con un límite de cuatro acompañantes, mientras que cada mascota extra cuesta 150 pesos.

El servicio incluye protección contra accidentes para los perros y atención de paramédico para los humanos, en caso de que se requiera durante el recorrido. ¿Cómo es la experiencia de camping con perros? Quienes desean pasar más tiempo en el bosque pueden reservar el paquete de fin de semana de Can-ping México.

En esta modalidad, las tiendas ya están instaladas, por lo que no es necesario llevar equipo de campamento. El paquete contempla cuatro alimentos: dos desayunos, una comida y una cena. También incluye cine bajo las estrellas con cama, almohadas, cobija y palomitas, además de fogata con snacks.

Las mascotas reciben un collar LED y pueden participar en actividades recreativas junto con sus dueños. El lugar cuenta con salón de juegos, baños, regaderas con agua caliente, estacionamiento y un área cerrada para mantener el control de los perros.

¿Cuánto cuesta Can-ping México?

La modalidad Aventurero tiene un costo de $3 mil 300 pesos. La opción Deluxe cuesta $3 mil 700 pesos e incluye colchón inflable. El paquete Citadino tiene un precio de $4 mil 100 pesos y ofrece habitación privada con baño y regadera.

Agregar otro perro cuesta $350 pesos. La tarifa por humano extra es de $900 pesos en Aventurero y Deluxe, o de $1 mil 200 pesos en Citadino. Can-ping México se realiza en Campamento Las Manzanas, en Jilotzingo. La experiencia permite elegir entre una caminata de medio día o una estancia completa, de acuerdo con el tiempo disponible y el tipo de plan que busca cada familia con mascota.