PetFest 2026 en la CDMX: ¿Cuándo es y qué habrá?

PetFest regresa a la Ciudad de México con una propuesta enfocada en la convivencia entre personas y mascotas. Este evento se llevará a cabo el 23 y 24 de mayo de 2026 en Campo Marte, con actividades durante todo el día.

El festival ofrece una experiencia distinta, en especial para quienes consideran adoptar. Uno de sus principales atractivos es la adopción selectiva, un modelo donde los perros interactúan con los asistentes y eligen con quién generan mayor conexión. Esta dinámica se realizará el sábado 23 de mayo a las 19:30 horas.

¿Qué actividades habrá en PetFest?

PetFest incluirá una serie de actividades pensadas para distintos perfiles. Entre ellas destacan concursos de disfraces, pasarelas con propuestas de diseño para mascotas y exhibiciones de grooming. También habrá espacios donde especialistas compartirán recomendaciones sobre entrenamiento y convivencia.

El evento contará con caminatas organizadas según el tamaño de los animales, así como una nocturna para gatos. Además, habrá sesiones de meditación con mascotas y charlas sobre bienestar animal, con la participación de expertos.

Uno de los momentos que más llama la atención es la presentación de la unidad K9 del Ejército Mexicano. Durante esta actividad, los asistentes podrán observar ejercicios de rescate, rastreo y detección realizados por perros entrenados.

Información para asistir

PetFest se realizará en Campo Marte en un horario de 10:00 a 22:00 horas. El acceso tiene un costo de $350 pesos para adultos y $75 para niños.

Dentro del recinto también habrá una zona de emprendimientos con productos y servicios para mascotas. Este espacio permitirá conocer opciones relacionadas con alimentación, accesorios y cuidado animal.

Es un buen plan para quienes buscan convivir con sus mascotas o conocer más sobre adopción responsable. Además, ofrece actividades que integran entretenimiento y aprendizaje en un solo lugar.