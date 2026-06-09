Las mascotas dictan las reservas

Más allá de las nuevas premisas de los viajeros, el verdadero motor que está rediseñando los itinerarios, los presupuestos y la elección de destinos tiene cuatro patas.

De cara al verano, se han detectado nuevos comportamientos de los trotamundos basados en la búsqueda de experiencias, las presiones económicas y logísticas que generó el conflicto en Oriente Medio e incluso la Copa Mundial.

Rover Group Inc descubrió que las personas que tienen mascotas anteponen las necesidades de sus perros y gatos a las suyas, sacrificando las estancias de alta gama para mantener intacto el cuidado premium de sus animales.

El informe basado en una encuesta realizada en abril de 2026 a mil dueños de mascotas en EE.UU., reveló que el 92 % de este segmento mantendrá sus planes de viaje, pero reconfigurando por completo sus presupuestos y logística para priorizar el bienestar de sus animales por encima de los lujos personales.

Del Pet-Friendly al Pet-Centric

El análisis subraya que el diseño de las vacaciones ya no gira en torno al humano, sino a la mascota. Los indicadores clave demuestran este profundo vínculo:

Cambio de preferencias: El 71 % de los clientes prioriza las necesidades de su compañero sobre las propias, y el 81 % dedica mayor tiempo a planificar los requerimientos del animal que su propio equipaje.

Rechazo de momentos únicos: El 47 % de los viajeros encuestados consideraría faltar a celebraciones de gran relevancia, como bodas o reuniones familiares, si su peludo no está incluido en la invitación.

Vigilancia digital: Durante la separación, el 48 % realiza videollamadas o solicita imágenes diarias a los cuidadores, mientras que el 46 % monitorea a su animal en tiempo real mediante cámaras de vigilancia o rastreadores GPS.

Cargos de conciencia: La culpa por la ausencia genera oportunidades en el sector comercial, ya que el 67 % gasta en regalos o recuerdos para sus animales como una forma de disculpa al regresar a casa.

Ajuste de coordenadas

La crisis financiera actual impacta de forma directa en la toma de decisiones turísticas. Las métricas de la industria del cuidado animal exponen una clara tendencia hacia la optimización del presupuesto:

Impacto en el itinerario: El 73 % de los encuestados afirma que sus planes de verano se vieron alterados por la situación económica.

Adiós al VIP: El 78 % prefiere alternativas más económicas en lugar de viajes de lujo para asegurar un presupuesto destinado a la atención de sus fieles compañeros.

Estrategia de proximidad: El 71 % elegirá destinos más cercanos a su hogar para evitar traslados complejos que puedan provocar ansiedad en las mascotas.

Reducción de estancias: El 26 % de los clientes apostará por vacaciones más cortas y un 32 % reducirá o eliminará desplazamientos secundarios.

Rutas terrestres al alza: El 26 % prioriza acampar y los viajes por carretera frente a las tarifas de resorts y vuelos comerciales, para que los peludos disfruten por igual.

Inversión in crescendo

A pesar de los recortes en comodidad propia, el gasto destinado exclusivamente a los animales muestra incrementos:

División del presupuesto: Los costos asociados a la mascota representan, en promedio, el 23% del importe total del viaje, excluyendo transporte y hotelería.

Alojamiento con valor agregado: El 87 % pagaría una tarifa más alta por hoteles que admitan animales si esto reduce el estrés del peludo. De hecho, el 22 % desembolsaría hasta 500 dólares adicionales por este beneficio.

Servicios aéreos preferenciales: El 73 % compraría un asiento extra en el avión para que su perro o gato viaje a su lado y no en el piso bajo el asiento.

Cambio de prioridades: Al viajar sin ellos, el 78 % prefiere un hotel de menor categoría con tal de pagar un cuidador de 5 estrellas en casa.

Queda claro que el lujo de los viajes en 2026 no se mide en hoteles con estrellas para el dueño, sino en tranquilidad para sus mascotas.