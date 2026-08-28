Calaverandia 2026 regresa a Guadalajara: fechas, precios y atracciones para Día de Muertos

Calaverandia volverá a Guadalajara este 2026 con su séptima edición dedicada al Día de Muertos. El parque temático abrirá sus puertas el próximo 20 de octubre y contará con espectáculos, gastronomía, arte, música y espacios interactivos inspirados en esta tradición mexicana.

La propuesta combina elementos como altares, catrinas, cementerios, trajineras y escenarios con iluminación y tecnología. Para quienes planean una escapada a Jalisco durante la temporada, ya se dieron a conocer las fechas, horarios y precios de acceso.

¿Qué habrá en Calaverandia 2026?

Entre las zonas que regresan a Calaverandia se encuentra el Gran Altar, una ofrenda de gran formato que retoma elementos tradicionales del Día de Muertos.

También estará La Plaza, espacio destinado a comida mexicana; Omitlán, una zona que recrea un pueblo mexicano con resbaladillas y albercas de pelotas; y Limbo, un área con alebrijes y decoraciones en tonos neón.

Otro de los elementos que forma parte del parque es una Catrina de 15 metros de altura instalada sobre el lago. A esto se suman puntos diseñados para fotografías, el recorrido por el inframundo, el cementerio interactivo y las trajineras.

La programación incluye además el espectáculo “Alma”, que combina tecnología 4D, iluminación robótica, pirotecnia y actores.

También regresa “Taü”, una puesta en escena con luces, sonido, acrobacias y danza enfocada en el recuerdo de quienes ya murieron.

¿Cuánto cuestan los boletos?

La preventa comenzará el 28 de agosto. El boleto general para adultos mayores de 13 años tendrá un precio de $756 pesos, mientras que el acceso general para niños de 4 a 12 años costará $378 pesos.

El Comfort Pass tendrá un precio de $1 mil 440 pesos para adultos y $783 pesos para niños.

A partir del 23 de septiembre comenzará la venta regular. Desde esa fecha, el boleto general para adultos costará $840 pesos y el infantil, $420 pesos.

El Comfort Pass subirá a $1 mil 600 pesos para adultos y $870 pesos para niños.

Los accesos estarán disponibles a través de Boletomóvil y, desde el inicio de la venta general, también en las taquillas del parque.

Fecha de apertura y horarios

Calaverandia 2026 abrirá el 20 de octubre en Avenida Manuel Ávila Camacho S/N, Lomas del Country, Guadalajara, aproximadamente a 15 minutos del centro.

De domingo a jueves, el horario será de 19:00 a 00:00 horas. Los viernes y sábados permanecerá abierto de 19:00 a 01:00 horas.

El parque no operará el 26 de octubre. Con estas fechas, Calaverandia vuelve a colocarse entre las opciones para vivir el Día de Muertos en Guadalajara con una propuesta que mezcla tradición, entretenimiento y actividades nocturnas.