Cabañas para disfrutar de la naturaleza, si no te gusta la playa

El verano no siempre se trata de sol, arena y mar. Para muchas personas, las vacaciones ideales incluyen neblina, bosques, lluvia ligera y una buena taza de café frente a una chimenea. Si formas parte de quienes prefieren un clima fresco y un entorno tranquilo, las cabañas se posicionan como una alternativa ideal, especialmente en temporada de lluvias.

Cerca de la Ciudad de México existen varios destinos que permiten reconectar con la naturaleza, alejados del bullicio y sin necesidad de recorrer largas distancias. Además, en muchos de estos lugares es posible disfrutar del paisaje sin sacrificar comodidad ni servicios.

Destinos con cabañas cerca de la CDMX

Uno de los sitios más populares es Valle de Bravo, en el Estado de México. Este lugar combina un entorno boscoso con opciones para practicar deportes al aire libre como ciclismo, senderismo o parapente. Las cabañas suelen ubicarse en zonas rodeadas de árboles y muchas ofrecen vistas al lago.

Zacatlán, en Puebla, también es una excelente opción. Con neblina frecuente y paisajes montañosos, este Pueblo Mágico tiene cabañas enclavadas en barrancas o cerca de cascadas. Algunos hospedajes cuentan con terrazas panorámicas para apreciar la vegetación.

Otro destino atractivo es Huasca de Ocampo, en Hidalgo. Sus cabañas se encuentran en bosques de oyameles y cerca de los Prismas Basálticos. La zona ofrece senderos, tirolesa y recorridos nocturnos.

En Pinal de Amoles, Querétaro, la experiencia se vive en plena Sierra Gorda. Las cabañas están rodeadas por naturaleza protegida y se puede explorar ríos, miradores y caminos de montaña.

Tips para disfrutar un fin de semana en cabañas

Empaca ropa abrigadora . Aunque sea verano, la temperatura baja en zonas boscosas, especialmente por la noche.

. Aunque sea verano, la temperatura baja en zonas boscosas, especialmente por la noche. Lleva repelente y bloqueador solar . Aunque el clima sea fresco, la protección es necesaria en caminatas o actividades al aire libre.

. Aunque el clima sea fresco, la protección es necesaria en caminatas o actividades al aire libre. Consulta si hay señal telefónica o Wi-Fi. Algunos sitios apuestan por el aislamiento total, lo cual puede ser positivo si buscas desconectarte.

Algunos sitios apuestan por el aislamiento total, lo cual puede ser positivo si buscas desconectarte. Pregunta por actividades locales . Muchas cabañas ofrecen recorridos, talleres o visitas a pueblos cercanos.

. Muchas cabañas ofrecen recorridos, talleres o visitas a pueblos cercanos. Reserva con anticipación. En temporada alta, la demanda aumenta, sobre todo en fines de semana.

Para quienes prefieren el bosque al mar, las cabañas representan una opción ideal para escaparse unos días, respirar aire limpio y regresar con más energía.