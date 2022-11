Blanca Olivera Gerente Comercial de Mexico Marketing Group

Comparte este contenido

La amplia experiencia de Blanca Olivera le ha permitido explorar pero sobre todo, disfrutar de su gran pasión que es el turismo. Sí, ella es ya todo un referente en el sector, es gerente Comercial de Mexico Marketing Group, (MMG) y representa a dos navieras muy importantes: Holland America Line y Seabourn.

Posee una larga y brillante trayectoria dentro del gremio pero su entrada al turismo se dio por mera casualidad. “Yo trabajaba como secretaria en Flopetrol (Schulumberger), una empresa petrolera y en mis funciones tenía que mandar a los ingenieros a dónde se necesitarán sus servicios, por lo que teníamos una agencia de viajes que nos daba el apoyo de boletos de avión y empecé con el OAG. Llegó el día que la compañía se fue de México y con mi liquidación me fui de viaje a Europa y me encantó, regresando quise experimentar trabajar en una agencia y le pedí a mi amigo Enrique Fabris dueño de Viajes Clásicos, que me dejara intentarlo, y ahí empezó mi aventura”, nos dice con añoranza.

Desde entonces, se ha consolidado como pieza clave en la industria, pues ha colaborado con diversas empresas como Air Canada, pero fue en 1992 que llegó a Mexico Marketing Group,compañía del connotado turistero Julio Laguna.

Con su particular perspectiva nutre a la compañía y enriquece a su equipo porque es una mujer profundamente talentosa. Además es una enamorada del este sector.

“Si, realmente es algo que me apasiona, me casé con el turismo, me siento muy feliz de hacer lo que me gusta y considero que eso los clientes lo notan, cuando das un servicio completo y satisfactorio”.

Su carácter alegre y afable, así como su marcada sencillez han logrado que sea una de las personas favoritas de la industria. Es sumamente querida y respetada. “¿Mi inspiración en la vida?… Qué buena pregunta. ¡Soy yo! Porque siempre sigo mis corazonadas”.

Ella siempre ha sido miembro activo de las principales agrupaciones de turismo de nuestro país. Como AMAV y AFEET por muchos años. “Por pandemia ahora sólo soy socia Comercial de la Metropolitana de Agencias de Viajes. Y aunque me gustaría, no he desempeñado ningún cargo en ninguna de las asociaciones a las que he pertenecido, por falta de tiempo, el trabajo me absorbe al 100”.

Esta turistera de altos vuelos ha mantenido una estabilidad profesional por más de 30 años en MMG. “Me considero una persona muy afortunada y agradecida con Dios y con la vida, estoy sana, hago lo que me gusta, soy feliz, me encanta sonreír, aunque a veces soy drástica con mis seres queridos y quizá conmigo misma. No siempre puedes tener lo que soñaste, pero siempre estoy satisfecha por ser quien soy y tener lo que tengo”.

Por ese amor por el turismo, con más de 36 años consagrados a esta fascinante industria… Rendimos hoy un homenaje a su ardua labor y trabajo de tanto tiempo, y la nombramos como una gran

PROMOTORA DE TURISMO… ¡MUCHAS FELICIDADES, BLANCA OLIVERA!