Biboriana mayo 2022

#AdiósCubrebocasAdiós

Vuelo de Delta Air Lines rumbo a Atlanta…Tooodos los pasajeros bien portaditos con cubrebocas. Tomamos nuestro lugar correspondiente. Las flight attendants nos dan la bienvenida y en eso anuncian: ”Queridos pasajeros les informamos que en este vuelo ya no es obligatorio portar cubrebocas”… what??? Me dije aterrada. Y absolutamente todos se lo quitan de inmediato, toooodos!!! Pelé los ojos asustada. Yo, decidí no quitármelo. El chico gordo que estaba en medio, con sus brazos por cierto tocando casi mis brazos, no dejaba de toser… Yo casi embarrada de terror en la ventanilla del avión. Aishhhhh!!!

Vuelo de Delta, Atlanta rumbo a Barcelona, exactamente lo mismo… Ouch, tampoco me lo quité salvo para beber y comer… Sé que es una realidad que ya debemos acostumbrarnos y vivir con eso. El COVID-19 pasará a ser quizá como tener sarampión, viruela… Pero qué difícil salir de tu burbuja de protección… Sí, señores, qué difícil…

#UnVerdaderoDeleite

Son las Afeetas Capítulo Querétaro, desde luego empezando por su presidenta Patricia Cervantes, quien fue ratificada por segundo año consecutivo como líder de este organismo en aquel estado de la República Mexicana.

Para tal efecto, organizaron una gran cena de gala muy linda, apoyada desde luego en todo momento por Ana Rosa Reyes Castro, secretaria, y Nora Blaisten del Comité de Eventos. Las tres unas verdaderas damas, finísimas personas y de exquisito trato… Le ponen muchas ganas a AFEET Querétaro y por ello, es una de las filiales más comprometidas y hermosas… ¡Felicidades!

#NormaGarínTraspasaSuEmpresa

En efecto, hoy la empresa Norma Garín Mayorista pasa a formar parte de Operadora Turística Sierra Madre, la empresa de Miguel Hinojosa, director general y del conocidísimo Diego Ontañón, subdirector de la misma.

Resulta que nuestra queridísima Norma, ha planeado jubilarse y qué mejor oportunidad de traspasar su oficina para que con ésta siguieran como Sierra Madre y tener oficina en Guadalajara, nos explicó ella misma. Y por cierto estaba muy muy contenta con esta buena decisión. Acertó al decirnos que Miguel maneja extraordinariamente bien su compañía, razón por la cual, le gustó la idea de que Garín Mayorista quedará en manos de una empresa afín a la forma de trabajar de ella. Nos contó asimismo que ella terminará con sus pendientes y luego seguirá como asesora con ellos, pero no tendrá ya sociedad con Sierra Madre, sino sólo los apoyará cuando lo consideren pertinente.

Dice que no dejará su pasión que es viajar, seguirá haciendo sus grupos con salidas especiales pero esta vez ayudada por Sierra Madre.

Con ello, cumplirá uno de sus anhelados sueños hacer el Camino de Santiago completo aproximadamente de 45 días y sin ya alguna preocupación de nada…

Wow que buen plan y que buena decisión… pues ¡Suerte a ambos!

#MagdaBermeaEstáDeRegreso #MagdaBermeaEstáDeRegreso

Y no saben qué felicidad, pues Magda es una de las mejores publirrelacionistas y representantes de destinos que conozco, que incluso debería darle clases a dos que tres. Y más aún integrándose de nuevo al gran equipo de PR Central, liderado por otra excelente mujer Alethia García Vannia, directora general de ésta.

Magda será Market Representative, México de Destination British Columbia. Yeiiiii. ¡Bienvenida de nuevo a esta fascinante industria!

#APuntoDeExplotar

Y salir de una vez por todas de la enormeeee barriga de su mamá, si me refiero a Regina, la bebé más esperada del medio turístico. Cuya mamá, Mariana Pérez, presidenta de AFEET y directora regional de Ventas de Sabre, luce ya como una pelotota. Pero se ve guapérrima y tierna. Aunque ella nunca deja de ser la fashion girl. Fui a uno de sus tantos baby shower en casa de mi otro adorado el #JovenMaravilla y la reunión fue fantástica. Adornaron genial para darle la welcome a la chiqui… Quien por cierto será una neni bien consentida con taaaaantos tíos y tías. Estaba llena de regalos. Obvio, nada como los comprados en el Corte Inglés de Barcelona, Galerías Lafayette, de Niza y unos souvenirs de Mónaco, por cierto jajajaja y no es presunción, ¿eh? ¡Es la pura verdad! Bueno, ya me salí del tema… La reunión fue hermosa, comí muchos tacos deli y gocé como nunca de la gran barra de dulces que colocaron. El papá Mike, ve con tanto amor a la Marianita, destila felicidad con ella y su criatura, que ya está lista para salir en unos días más, cada vez que la mira, ¡le brillan los ojos! Aigoooo… ¡el amoooortz!

#DesahogarseDeTantaTristeza

Me enteré del terrible fallecimiento de Martha Casanova, hermana de la increíble amiga Magda Saldívar. Sencillamente no daba crédito. Se fue sin decirnos adiós, una fría mañana de primavera, inesperadamente. Siempre he dicho que las personas no deberían morir. Inaudita tristeza. Magda, sé cuanto la querías y no puedo imaginarme lo que sientes. Al final del día, todos te podemos abrazar, acompañar, consolar en su momento pero después quedas de nuevo sola. Sola con tu dolor, con tus pensamientos, pensando en ella y en los porqués… Te acompaño de corazón. Aquí estoy para al menos ayudarte a desahogar tanta tristeza… Réquiem para Martha.

#YYaConEstaMeDespido

“Debes hacer lo que crees que no puedes hacer”,

Eleanor Roosevelt