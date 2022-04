Biboriana abril 2022

Comparte este contenido

#RegresaronLosEventosBonitos

Sí, estos habían brillado por su ausencia debido al azote de la pandemia… pero ya están aquí de nuevo… Yeiiii.

Algunos de los que ocurrieron este mes y ¡sin chusma, chusma! Jajajaja, lo cual los hizo mejores, fue indudablemente el de Mau Mau González, CEO de CWW México, quien trajo a la plana mayor Hola Houston, sus clientes consentidos. Una numerosa delegación de más de 60 personas encabezada por el alcalde Sylvester Turner, acompañado por Michael Heckman, presidente y CEO de Houston First, y desde luego nuestro adorado Jorge Franz, Senior VP of Tourism and Industry Relations at Houston First and President of the Greater Houston CVB, así como a Rolf Meyer, tipazo. Y a autoridades de los aeropuertos de Houston, quienes ahora sí, vienen a invertir con fuerza en México y en diversos rubros. Estuvieron visitando oficinas en nuestro país y llevaron a cabo un fieston muy padre, en el que trajeron su música, gastronomía, moda, bebidas y más… ¡Bravo, Houston!

#CorpomarNuevosBríos

Otro evento que me gustó fue el que organizó el señorón David Garduño, director general de Corpomar, junto con su equipazo de trabajo, empresa que desde toda la vida ha representado a los maravillosos cruceros Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises y Regent Seven Seas… Ofreció una agradable reunión para decir ¡ya estamos listos para seguir viajando! Sí, a recorrer los mares del mundo con estos barcos, los mejores en su tipo. Y lo hizo con tal alegría y bajo la canción de “I Will Survive” (Sobreviviré)… diciendo “Se los dije, sobrevivimos! Y aquí estamos de nuevo juntos y con un gran futuro por venir”… Ahhhh, ¡ternurito!

#FashionistaYMuyApapachadora

Judith Guerra, directora general de Consolid, brillando como nunca, celebró con gran comida su Toma de Protesta como nueva presidenta del GMA… Y vaya que hubo grandes celebridades del turismo, como casi todos los presidentes de asociaciones, líderes de aerolíneas, representaciones, agencias, etcétera… Aunque muchos teníamos risa porque en la mesa principal y de honor, se sentaron personas que ni al caso, y además ni hablaban con los regios invitados, jajajaja. Y por tal razón, dos que tres personalidades que sí debían sentarse ahí, tuvieron que acomodarlas rápidamente en otras mesas, la Bego estaba bien preocupada… No,bueeeno… Por eso debe ser necesario poner en la mesa de honor, al menos el típico cártel de: Reservado. ¡Muppets!

#SiUstedBusca

A Oscar Isgleas en Bonjour Quebec, ya no lo haga más ¡porque ya no está ahí! El buen Oscar nos tiene reservada una sorpresa que lo hará muy feliz… Lo cual nos llena de gusto porque si hay alguien entregado, profesional y trabajador es él… ¡Bravo!

#AComprarnosUn

Gitamini, algo que muy pronto traeremos toooodos en lugar de las Back Pack. Sí señores, se trata de un robot portaequipaje elegante, pequeño y redondo que avanza sobre dos ruedas. Y que está causando furor porque ya se ha visto traerlo a algunas personas por los aeropuertos internacionales. Con 12.5 kg de peso, es ágil, seguro y veloz. Ojo, sólo puede cargar 9 kg de cosas. Fue lanzado a finales del año pasado por Piaggio Fast Forward, una subsidiaria que fabrica la Vespa. Y créanme, está sensacional. Este pequeño robot utiliza tres cámaras de detección de movimientos para seguir tus pasos, cuando lo programes, a una distancia normal. Exacto, al Gitamini no tendrás que cargarlo… ¡él te seguirá! Wow… ¡Lo quiero ya!

#EstamosALaEspera

Con ansias desenfrenadas de Regina, que ya trae loca a su mami Mariana Pérez, claro la Presi Preciosa de AFEET, supuestamente esperamos que la bebé salga en junio… pero tal es la magnitud del tamaño de Regina, que mucho me late quizá se adelante para mayo, lo cual obvio sería sensacional… Ay, Regina, te espera desesperada tu tía la Bibo… ¡Jajajaja!

#YYaConEstaMeDespido

“Trabaja duro en silencio y… el éxito hará todo el ruido”