4 fascinantes rutas de senderismo para el verano

Descubre cuatro rutas internacionales icónicas que están transformando las odiseas sostenibles gracias a su infraestructura ecológica y su fuerte conexión con las comunidades locales.

No sólo te llevarán por fabulosos escenarios, es una excelente forma de apostar por un viaje sostenible. Además apoyarás a las comunidades locales, minimizarás la huella de carbono y descubrirás el encanto de los alojamientos ecológicos.

Nuevos adeptos

La conciencia ambiental ha transformado al senderismo en una de las alternativas de bajo impacto más demandadas, atrayendo tanto a parejas como a viajeros solitarios. De hecho, Google ha reportado un incremento del 45 % en las búsquedas de senderismo sostenible en mayo de 2026. Mientras que la Organización Mundial del Turismo, proyecta que el mercado del turismo sostenible tenga un valor de $82,000 millones de dólares al finalizar este año.

Empatía con el medio ambiente

Las principales motivaciones para realizar este tipo de odiseas: el 91 % de los intrépidos trotamundos espera tener una profunda conexión con la naturaleza, 67 % prioriza disminuir el impacto de sus viajes y el 58 % desea generar un impacto económico en comunidades locales, de acuerdo con el reporte El futuro de los viajes 2026 de Lonely Planet. Así que si estás listo para disfrutar de unas vacaciones en la calma que ofrece la naturaleza este verano, en Invertour te damos a conocer algunas de las mejores rutas de trekking sostenible:

1- Tour du Mont Blanc

Te llevará a lo largo de 170 kilómetros entre Francia, Italia y Suiza. Tendrás la oportunidad de contemplar glaciares, prados alpinos y gozar de la magia que expande la floración de las flores silvestres, alcanza su máximo esplendor en julio. Los excursionistas se alojan en albergues ecológicos que utilizan energía solar, compostan los residuos y sirven comida orgánica local.

Duración: 10 a 12 días.

2- West Highland Way

Disfruta de los largos días donde la puesta del sol es a las 21:00 h en verano, en esta zona de Escocia, Reino Unido. Lo que te permitirá avanzar a lo largo de 154 km. Camina desde Milngavie a Drymen, que incluye un ascenso a Conic Hill, adéntrate en Rannoch Moor para disfrutar de las vistas de Fort William.

Muchos alojamientos que se encuentran en la ruta cuentan con la certificación ecológica Green Key.

Duración 4-8 días.

3- Ruta Overland

Va a lo largo de 65 km en Tasmania, Australia. Para cuidar el ambiente, sólo salen 34 excursionistas y pequeños grupos más un guía. Todos los residuos deben ser llevados consigo. Por su parte, los refugios ecológicos cuentan con iluminación solar y sistema de recolección de agua de lluvia. Recorre el Parque Nacional Cradle Mountain-Lake St Clair, admira selvas tropicales milenarias, cascadas y wombats.

Duración: 5- 6 días.

4- Sendero de la reserva de águilas calvas de Chilkat

El verano, de julio a agosto, es la temporada ideal para observar a cientos de águilas, apreciar el desove del salmón y disfrutar del único entorno que ofrece la selva templada en Alaska. También es posible complementar con un descenso en balsa por el río Chilkat. La reserva ofrece acampada gratuita y promueve la filosofía de no dejar rastro.

Duración: Realiza excursiones de un día por los diferentes senderos circulares de 2 a 5 kilómetros cada uno.