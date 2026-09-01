5 experiencias en Japón para el otoño 2026

El otoño transforma a Japón en uno de los destinos más interesantes para quienes buscan combinar naturaleza, cultura y actividades al aire libre. Entre octubre y principios de diciembre, las temperaturas bajan, disminuye la humedad y los árboles cambian de color hasta cubrir parques, templos y montañas con tonos rojos, naranjas y ocres.

En Honshu y Kyushu, octubre y noviembre suelen ofrecer condiciones agradables para caminar y visitar ciudades, mientras que en Hokkaido el frío llega antes y conviene llevar ropa de abrigo. Además, el final de septiembre coincide con un periodo vacacional para muchos japoneses, por lo que vale la pena organizar con anticipación las visitas a los sitios más concurridos.

Si planeas viajar a Japón durante el otoño de 2026, estas cinco experiencias pueden ayudarte a armar tu itinerario.

1. Ver el follaje otoñal en Kioto

Kioto es uno de los lugares más conocidos para contemplar el cambio de color de los árboles. Sus templos, santuarios y jardines crean distintos escenarios durante noviembre.

Kiyomizudera es una de las paradas que puedes considerar. Desde sus áreas elevadas se observa el paisaje cubierto por arces y otras especies propias de la temporada.

Además de los árboles, durante el otoño aparecen flores como crisantemos, cosmos y lirios araña, que suman otros colores a los jardines.

2. Conocer el monte Fuji desde el lago Kawaguchiko

El lago Kawaguchiko permite observar el monte Fuji acompañado por el follaje de otoño. Los árboles que rodean el agua cambian de color durante la temporada y forman parte de las vistas más buscadas por los viajeros.

Al caer la noche, algunas zonas cuentan con iluminación, lo que permite apreciar los árboles y su reflejo sobre el lago.

Esta experiencia puede combinarse con una estancia fuera de Tokio para dedicar más tiempo a la región del Fuji.

3. Vivir un festival tradicional japonés

El otoño concentra varias celebraciones en distintas regiones de Japón. En octubre, Nagasaki recibe el Festival Nagasaki Kunchi, cuyos orígenes se remontan a 1634.

El programa incluye procesiones, carrozas mikoshi, bailes de dragones con influencia china y elementos vinculados con la presencia histórica de comerciantes holandeses.

También en octubre se celebra el Jidai Matsuri de Kioto, con una procesión de participantes vestidos como personajes de distintos periodos de la historia japonesa. El recorrido concluye en el santuario Heian Jingu.

4. Ver más de 100 globos en Saga

A principios de noviembre, la isla de Kyushu recibe la Fiesta Internacional del Globo de Saga.

Más de 100 globos aerostáticos participan en este evento, que incluye competencias, actividades familiares, exhibiciones y presentaciones nocturnas.

El festival permite conocer otra faceta del otoño japonés y puede formar parte de una ruta por Kyushu, región donde las temperaturas suelen mantenerse agradables durante buena parte de la temporada.

5. Ver las iluminaciones nocturnas de otoño

Las luces forman parte del calendario de otoño e invierno en diferentes ciudades.

En Tokio, el jardín Rikugien cuenta con iluminación nocturna entre mediados de noviembre y principios de diciembre. Los focos resaltan los tonos de los arces y permiten visitar el espacio después de la puesta del sol.

En Kyushu, Huis Ten Bosch ofrece el Reino de las Luces, una instalación que combina alumbrados regulares con montajes estacionales.

Estas experiencias muestran que viajar a Japón en otoño va mucho más allá de observar hojas rojas. Festivales, jardines, deportes, iluminación y recorridos al aire libre permiten conocer el país desde distintas perspectivas.

Antes de viajar, conviene revisar el clima de cada región, llevar prendas que puedan utilizarse por capas y considerar que el cambio de color de los árboles depende de la temperatura de cada año. Con una buena planeación, octubre y noviembre pueden convertirse en meses ideales para conocer varias regiones de Japón.