¡Descubre! 5 ciudades europeas por menos de £80 libras

No pierdas el sueño de viajar a Europa en otoño, por increíble que parezca, existen ciudades que permiten disfrutarlas por menos de £80 libras al día. Así lo demostraron las cifras de reservas recopiladas entre el 11 y el 29 de junio y ofrecidas a los viajeros para reservas programadas a principios de septiembre por Thomas Cook Tourism.

Odiseas ilimitadas

Los costos fueron calculados en base al gasto de visitas turísticas, comida, bebida, transporte local y hasta hospedaje en un hotel de tres estrellas. No lo vas a creer, pero el costo más bajo fue de tan sólo £51 libras al día.

Top 5

Así que, si te hemos convencido de planear un viaje para el próximo otoño, te damos una miniguía por las cinco metrópolis más baratas que no debes perderte:

1- Tirana, la capital de Albania

Es la número uno con un costo de £51 libras por persona. Destaca por su belleza y porque brinda acceso directo a la costa del Adriático, a una hora en auto.

Qué hacer: Recorre la Plaza Skanderbeg, su bullicioso centro rodeado por el Museo Histórico Nacional y la Ópera, a pocos pasos se encuentra la mezquita de Et´hem Bey. Bunk´Art 1, es un búnker antinuclear que fue renovado para dar paso a un museo de arte e historia contemporánea. No dejes de subir al teleférico de Dajti para apreciar la vista desde el monte Dajti. Para tomar un café y disfrutar de la vida nocturna, dirígete al barrio de Blloku.

2- Bucarest, Rumania

Está en el segundo lugar por la fabulosa cantidad de £57 libras. La más grande y la capital de este país, dividida por el río Dâmbovița, que desemboca en el río Argeș y que es un afluente del río Danubio.

Qué hacer: Visita el lago Cismigiu, artificial, que se ubica en el centro y está bordeado por los jardines Cismigiu, muy cerca del casco antiguo con calles empedradas y restaurantes. Te fascinará el Museo Nacional del Pueblo Dimitrie Gusti, al aire libre con más de 300 casas, molinos e iglesia de estilo rumano; en otoño adquiere una apariencia de cuento.

3- Antalya, Turquía

Se ha ubicado en el tercer sitio con un costo de £67 libras. ¿Sabías que es uno de los destinos favoritos de los europeos? Seduce por sus encantadoras playas y el promontorio donde se asienta su casco antiguo.

Qué hacer: Su Kaleiçi te recibirá con sus casas otomanas y el puerto antiguo que parecen salidos de otra época. Disfruta de escenarios dignos de una postal desde el Karaalioglu Park, junto a un acantilado o sube al teleférico Olympus, desde donde podrás apreciar las montañas Tauro. Un paseo en barco te llevará a las cataratas de Bajo Düden, que caen desde 40 metros sobre el Mediterráneo.

4- Varsovia, Polonia

Se colocó en cuarta posición con £68 libras. Una urbe vibrante donde converge el arte y la arquitectura contemporánea con la tecnología. Llena de contrastes.

Qué hacer: Te fascinará caminar entre su casco antiguo y la Plaza del Mercado, patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Otro punto del paseo es el Castillo Real, símbolo de su independencia. Ambos pueden ser fotografiados desde la torre de la iglesia de Santa Ana. Para descansar, acude al Parque Lazienki y el Palacio sobre el Agua, que ofrece conciertos de piano al aire libre.

5- Estambul, otra mágica ciudad de Turquía

Se coló al quinto espacio con £71 libras. Una metrópoli situada entre Europa y Asia, dividida por el estrecho del Bósforo con barrios coloridos.

Qué hacer: Adéntrate en el barrio de Fener y Balat para un paseo multicultural sobre calles empinadas bordeadas por casas otomanas. Mientras que Karaköy, desborda arte urbano, galerías y cafeterías. Para ver la ciudad en todo su esplendor, el Cuerno de Oro y el Bósforo, debes dirigirte a la Torre de Gálata. Otra perspectiva se obtiene desde un crucero por el Bósforo que te dejará apreciar sus palacios, mezquitas y fortalezas.