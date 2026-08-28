Aquatrekking: qué es y cómo funciona el senderismo que convierte ríos en caminos

El aquatrekking es una actividad que combina senderismo y avance por el agua en entornos naturales. A diferencia de una caminata convencional, la ruta no termina cuando aparece un río, una poza o una cascada: en muchos casos, es justo ahí donde comienza otra parte del recorrido.

También conocido como senderismo acuático o river trekking, este tipo de experiencia permite avanzar por cauces, quebradas, gargantas, lagunas y arroyos. Dependiendo de la ruta, puede incluir tramos a pie, zonas donde el agua llega a distintas alturas e incluso partes en las que es necesario nadar.

¿Qué diferencia al aquatrekking del senderismo?

La principal diferencia está en el terreno. Mientras una ruta tradicional se desarrolla sobre caminos, piedra o tierra, el aquatrekking incorpora directamente el agua como parte del trayecto.

Esto aumenta la exigencia física y obliga a prestar atención al caudal, la profundidad y la estabilidad de las superficies. Las piedras mojadas pueden ser resbaladizas y una corriente que parece tranquila puede cambiar después de lluvias ocurridas río arriba.

A diferencia del barranquismo, no siempre requiere rápeles, cuerdas o maniobras técnicas. Sin embargo, eso no significa que cualquier persona pueda entrar a un río sin preparación previa.

¿Qué equipo necesitas para practicar aquatrekking?

El calzado ocupa un lugar importante, ya que debe ofrecer agarre sobre superficies húmedas y permitir avanzar con estabilidad.

En recorridos con agua fría puede ser necesario utilizar neopreno. Algunas rutas requieren casco o elementos de flotación, sobre todo cuando existen pozas profundas o tramos en los que se debe nadar.

Los teléfonos, documentos y otros objetos que deban mantenerse secos necesitan bolsas o contenedores impermeables.

Antes de iniciar, conviene revisar el clima, investigar el nivel del agua y conocer las posibles salidas del recorrido.

¿Dónde se puede practicar esta actividad?

El aquatrekking suele desarrollarse lejos de las grandes ciudades y cerca de entornos con valor ambiental, histórico o cultural. Como ejemplo tenemos, Gargantas del Verdon en Francia; Estado de Paraná / Jaguariaíva en Brasil; Argentina, Uruguay y España.

Los ríos de montaña, cascadas, desfiladeros y arroyos forman parte de los escenarios habituales. Durante el verano, este tipo de recorrido funciona como alternativa a las caminatas bajo temperaturas altas.

Pero no todos los cauces están abiertos a esta actividad. Algunos espacios naturales tienen restricciones para proteger ecosistemas o controlar el acceso de visitantes.

Para quienes prueban el aquatrekking por primera vez, realizar la ruta con un guía especializado ayuda a conocer el recorrido, identificar riesgos y saber cómo actuar ante cambios en el caudal o el clima.

Es importante elegir itinerarios habilitados y conocer de antemano el nivel de dificultad.

El atractivo del aquatrekking está precisamente en que es una forma distinta de recorrer un paisaje: en lugar de observar el río desde un sendero, la corriente se convierte en el camino. Caminar, cruzar una poza y, cuando la ruta lo exige, nadar unos metros forman parte de una experiencia que combina naturaleza, ejercicio y aventura.