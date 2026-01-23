ANA mantiene la máxima calificación de “5 estrellas” de SKYTRAX

El Grupo ANA volvió a posicionarse entre las aerolíneas líderes del mundo al recibir, por decimotercer año consecutivo, el máximo de “5 estrellas” de SKYTRAX. Este reconocimiento, que la compañía mantiene de forma ininterrumpida desde 2013, la consolida como una de las únicas 11 compañías a nivel global —y la única japonesa— que ha sostenido este estándar de calidad durante más de una década.

La calificación World Airline Star Rating de SKYTRAX se otorga tras una auditoría detallada que evalúa tanto los servicios aeroportuarios como la experiencia a bordo. Para ANA, este resultado refleja un enfoque constante en la calidad, la seguridad y la confianza del pasajero, incluso en un entorno de la industria aérea que ha cambiado de forma acelerada en los últimos años.

Shinichi Inoue, presidente y CEO de ANA, dijo que este logro es resultado directo del trabajo de todo el equipo. Señaló que la dedicación diaria del personal permite ofrecer cosas consistentes y alineadas con estándares internacionales, y subrayó que el grupo continuará fortaleciendo su propuesta de servicio para seguir marcando referencia dentro del sector.

ANA destaca en comodidad, gastronomía y más

Desde la perspectiva de SKYTRAX, el Grupo ANA destacó nuevamente por su desempeño integral. Edward Plaisted, CEO de la organización, señaló que la aerolínea sobresalió en áreas clave como la comodidad en cabina, la calidad del catering y el nivel de atención del personal, tanto en tierra como durante el vuelo. Esta evaluación confirma que ANA mantiene un enfoque claro en el pasajero a lo largo de toda la vivencia de viaje.

Entre los puntos mejor valorados se encuentran los ambientes de cabina y salas VIP, reconocidos por su limpieza y una estética japonesa sobria que transmite orden y calma. En vuelos de larga distancia, las cabinas de Primera Clase “THE SUITE” y Clase Ejecutiva “THE ROOM” en aeronaves Boeing 777-300ER recibieron elogios por su privacidad y confort. También, la propuesta gastronómica, con cocina japonesa cuidadosamente seleccionada, sake premium y una atención especial en los detalles.

El servicio, inspirado en el concepto japonés de “Omotenashi”, fue otro de los elementos clave. SKYTRAX resaltó la hospitalidad del personal y su capacidad para ofrecer una atención personalizada y coherente en cada punto de contacto.

Tras este galardón, ANA confirmó nuevas mejoras que reforzarán su oferta. A partir de 2026, introducirá el asiento “THE ROOM FX” en Clase Ejecutiva en rutas internacionales operadas con Boeing 787-9, con un diseño totalmente privado. Ampliará el servicio de Wi-Fi gratuito de alta velocidad en rutas internacionales y fortalecerá su equipo culinario “THE CONNOISSEURS”, que integra nuevos chefs desde finales de 2025.

Con estos avances, ANA reafirma su compromiso de mantener vivencias de viaje alineadas con estándares globales y expectativas actuales del trotamundos.