Princess Cruises celebra la auténtica pizza italiana en alta mar con un reconocimiento mundial

Princess Cruises reforzó su apuesta por la gastronomía a bordo con una noticia que llamó la atención de los viajeros amantes de la cocina italiana. Alfredo’s Pizzeria, presente en los barcos Sun Princess y Star Princess, recibió la prestigiosa Certificación Ospitalità Italiana, uno de los mayores reconocimientos internacionales a la auténtica hospitalidad y tradición culinaria de Italia.

Este distintivo se otorga únicamente a establecimientos que respetan el patrimonio gastronómico italiano mediante técnicas tradicionales, ingredientes frescos y estándares de servicio elevados. Con este logro, Princess Cruises se consolida como una opción destacada para quienes buscan experiencias culinarias reales incluso en el mar.

La certificación garantiza que los huéspedes disfrutan de pizza napolitana preparada al momento, con masa estirada a mano y horneada en un horno de piedra Moretti Forni. Todo el proceso está a cargo de chefs especializados que mantienen el estilo clásico italiano dentro de la experiencia de crucero.

La mejor pizza en altamar la tiene Princess Cruises

El anuncio coincidió con el Día Nacional de la Pizza, un marco ideal para destacar también la colaboración con el chef Tony Gemignani, reconocido 13 veces como campeón mundial de pizza. Gemignani participa en el desarrollo del menú de Alfredo’s Pizzeria y creó cinco recetas exclusivas para Princess, disponibles en toda su flota de 17 barcos.

Entre las combinaciones destacan ingredientes como salchicha soppressata con miel picante, así como opciones con gorgonzola y mermelada de higos, propuestas que buscan mantener la esencia italiana con un toque moderno.

Sami Kohen, vicepresidente de Alimentos y Bebidas de Princess Cruises, señaló que este reconocimiento valida el compromiso de la compañía con la excelencia culinaria italiana y con acercar a los pasajeros a los sabores y tradiciones del país.

Con este hito, Princess Cruises también reafirma su reputación, luego de que USA Today la nombrara como la proveedora de la “Mejor pizza en alta mar”.