Actividades imperdibles en La Catrina Fest 2025 en Parque Aztlán

El Día de Muertos está cada vez más cerca, y con él llegan los eventos que celebran la vida, la memoria y las tradiciones mexicanas. Entre los más esperados de la Ciudad de México destaca La Catrina Fest 2025, un festival temático que combina arte, cultura y entretenimiento en torno a uno de los símbolos más representativos del país: la Catrina.

Desde su fundación en 2014 por Javier Martínez, este evento ha ganado reconocimiento por reunir a miles de asistentes caracterizados y por haber sido pionero en los desfiles de Día de Muertos que hoy forman parte del patrimonio cultural de la capital. Incluso, en su primera edición rompió el Récord Guinness con más de 500 catrinas reunidas en un solo lugar.

Fechas y sedes

La Catrina Fest 2025 se llevará a cabo del 7 de octubre al 6 de noviembre, con actividades distribuidas principalmente en Aztlán Feria de Chapultepec, dentro de la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. Otras sedes, como el Cine Lido, la Universidad de la Comunicación y el Teatro Centenario Coyoacán, también formarán parte de la programación con proyecciones, talleres y presentaciones artísticas.

Lo que no te puedes perder

El parque Aztlán será el lugar del festival y contará con actividades diarias que incluyen presentaciones de danza, teatro, música, pintacaritas y una amplia oferta gastronómica con temática del Día de Muertos.

Entre los eventos destacados se encuentran:

19 de octubre: desfile de catrinas desde la Calzada Flotante hasta el parque Aztlán, con coloridos atuendos y comparsas.

25 de octubre: homenaje musical a los “grandes de la canción mexicana”, con interpretaciones de distintos géneros nacionales.

1 de noviembre: carrera nocturna de Día de Muertos, una de las actividades más esperadas del festival.

1 y 2 de noviembre: exhibición de ofrendas titulada “Cuando muera la tarde”, dedicada a compositores mexicanos en el Paseo de los Compositores.

Durante todos los fines de semana habrá comparsas de circo-catrinas, además de una exposición de enormes sombreros creados por artistas como César Menchaca, Ariosto Otero, Federico Kampf y Enrique Chiu.

Como novedad, Aztlán Feria de Chapultepec estrenará la atracción “Hacienda Maldita”, una nueva casa del terror que promete emociones intensas, junto con un desfile especial de calaveras del Dr. Simi.

Con su mezcla de arte, tradición y diversión, La Catrina Fest 2025 se perfila como uno de los eventos más emblemáticos del otoño en la CDMX.