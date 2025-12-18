¿Los destinos más pequeños del mundo? Siiii, ¡descúbrelos!

¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los destinos más pequeños del mundo? Te sorprenderá descubrir que hay naciones tan diminutas que podrías recorrerlas de punta a punta en menos de una hora.

Desde enclaves religiosos hasta islas remotas, cada uno de estos lugares es un tesoro de historia y cultura. En INVERTOUR te presentamos los nueve rincones más pequeños del mundo que definitivamente vale la pena conocer. ¿Estás listo para este viaje exprés?

Ciudad del Vaticano

El primer lugar lo ocupa el Vaticano, el enclave más pequeño del mundo con gran relevancia global. Con apenas 0,44 km², según Skyscanner, es el corazón espiritual de más de mil millones de católicos. Completamente rodeado por Roma, alberga joyas como la Basílica de San Pedro. Fundado oficialmente en 1929, funciona como una teocracia bajo el liderazgo del Papa y se ha convertido en uno de los destinos más visitados de Europa.

Mónaco

En el puesto número dos está Mónaco, sinónimo de lujo, glamour y elegancia. Ubicado entre Francia y el Mediterráneo, ocupa apenas 2 km². Montecarlo es famoso por su casino, el Gran Premio de Fórmula 1 y sus impresionantes yates. Además, es el país más densamente poblado del mundo y no aplica impuesto sobre la renta, lo que lo convierte en un paraíso para muchos.

Nauru

En el Pacífico Sur, Nauru es una isla de apenas 21 km² que alguna vez fue próspera gracias a la explotación del fosfato. Hoy enfrenta importantes desafíos económicos tras el agotamiento de sus recursos. Sin capital oficial, la mayoría de la población vive a lo largo de la costa, entre playas y arrecifes, disfrutando de un paisaje tropical único.

Tuvalu

En el ranking número cuatro está Tuvalu, de apenas 26 km², una de las regiones más vulnerables al aumento del mar. Su aislamiento lo protege del turismo masivo, pero también limita sus recursos. La economía depende en gran medida del registro del dominio de internet .tv y de la cooperación internacional, convirtiéndolo en un caso único de adaptación económica en el Pacífico.

San Marino

Este microestado enclavado en Italia tiene 61 km² y presume de ser la república más antigua aún en funcionamiento. Fundado en 301, combina historia, comercio libre de impuestos y vistas desde el Monte Titano.

Liechtenstein

Ubicado entre Suiza y Austria, Liechtenstein tiene 160 km² y un entorno montañoso perfecto para el senderismo. Con estabilidad financiera, cultura moderna y pueblos encantadores, es ideal para una escapada tranquila.

Islas Marshall

En séptima posición están las Islas Marshall, con 181 km², que se extienden en más de mil atolones del Pacífico. A pesar de su belleza natural, su historia está marcada por pruebas nucleares. Hoy dependen de la ayuda exterior y del ecoturismo.

Maldivas

Las Maldivas, un archipiélago compuesto por más de mil islas y con una superficie terrestre de apenas 298 km², se ha ganado fama mundial por sus exclusivos bungalows sobre el mar. Sin embargo, este paraíso tropical enfrenta una grave amenaza: el cambio climático, que pone en riesgo su existencia.

Malta

Con 316 km², Malta combina playas, historia y arquitectura barroca. Su capital, La Valeta, declarada Patrimonio de la Humanidad, atrae a estudiantes y viajeros interesados en la cultura, ofreciendo un ambiente mediterráneo vibrante.