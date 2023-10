9 ciudades top para visitar en el otoño

Comparte este contenido

El último trimestre del año luce prometedor, las perspectivas apuntan a una recuperación continua y se espera entre el 80 y 95 % de los niveles previos a la pandemia en el sector del turismo internacional, informa World Tourism Organization.

Los últimos resultados que compartieron en agosto durante la 35ª edición anual de Virtuoso Travel Week, que presenta las últimas noticias y tendencias que genera la industria, señalan que los viajes no muestran signos de desaceleración a pesar de la inflación y los desafíos globales económicos.

Las ventas de futuros viajes de lujo hasta 2024-2025 son sólidas, ya que han incrementado hasta un 107_%. Incluso las reservas de cruceros son un 44 % más altas que en 2022.

A la cabeza

Los destinos que aparecen como los favoritos para el otoño de acuerdo a Virtuoso, porque satisfacen la demanda de experiencias exclusivas son:

París

Ideal para los amantes del romance, el arte y la gastronomía. Cuna de escenarios excepcionales como la torre Eiffel, el río Sena donde es posible disfrutar de una agradable velada, la Catedral de Notre-Dame, el Arco del Triunfo y los Campos Elíseos. Alberga el museo del Louvre; Museo de Orsay dedicado al arte del siglo XIX; Centro Pompidou con una de las mejores colecciones de arte moderno.

Londres

Con increíbles puntos icónicos a visitar como el Big Ben, Tower Bridge, la Casa del Parlamento, Westminster Abbey donde fue coronado el Rey Carlos recientemente y el Palacio de Buckingham, no te pierdas el cambio de guardia. Admira la ciudad desde London Eye y realiza un paseo culinario mundial por Borough Market.

Florencia

Visita la Piazza del Duomo, te encantará por la Catedral de Santa María conocida como el Duomo di Firenze, el Baptisterio de San Giovanni, el Campanario de Giotto, y el Museo de la Ópera del Duomo. La Galería de los Uffizi es imperdible.

Ciudad de México, posee diferentes sitios declarados patrimonio cultural de la humanidad como la Catedral Metropolitana, el Palacio del Ayuntamiento, la Plaza de Santo Domingo, la Casa Estudio Luis Barragán, Xochimilco y Teotihuacán.

Nueva York

Recorre Governors Island y disfruta de las mejores vistas de Manhattan incluida la Estatua de la Libertad. Diviértete en el Color Factory, un museo interactivo que permite jugar. Spyscape, un museo que te facilitará convertirte en un espía. Las mejores vistas de la ciudad están en el Brooklyn Bridge, One World Observatory, Manhattan Skyline. Encontrarás el arte en IAM, el divertido museo invertido de arte moderno; Gilder Center, está conectado con el Museo Americano de Historia; Perelman Performing Arts Center , es el nuevo centro de arte moderno.

Tailandia

94 % de los viajeros está interesado en actividades que promuevan el balance con un tratamiento VIP y en este destino son expertos brindar equilibrio a través de retiros que pueden durar días e incluso o un mes en hermosos escenarios con playas, selvas exuberantes y templos. Kamalaya Koh Samui y Absolute Sanctuary en Koh Samui, RAKxa en Samut Prakan, Six Senses Yao Noi en Koh Yao Noi, Amanpuri en Phuket, son algunos de los centros de bienestar que ofrecen terapias holísticas para encontrarse con el bienestar.

Roma

Descubre la Piazza del Popolo, pasa por la Fuente de la Barcaccia y realiza compras por Via Condotti. No debes perderte Vía Margutta, que ha sido inspiración de pintores, escultores, músicos y productores. No olvides visitar el Coliseo Romano, el Pantheon, la Fuente de Trevi, la Piazza Navona, el Museo del Vaticano, la capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro.

Los Ángeles

Además de divertirte en Warner Studio y The Wizarding World of Harry Potter compra en Universal City Walk, asiste a un concierto en Walt Disney Concert Hall hogar de la orquesta filarmónica de Los Ángeles. Conoce el Jardín Self-Realization Fellowship Lake Shrine.

Vail

Ideal para realizar hiking en Town of Vail o andar en bicicleta y disfrutar de escenarios maravillosos en Rocky Mountains, también es apto para esquiar en Vail Mountain a partir del 10 de noviembre.