5 pistas de hielo excepcionales, de París a Ottawa

El patinaje sobre hielo le brinda a las vacaciones un acento nostálgico, porque alrededor se respira una atmósfera festiva con luces, música e incluso deliciosos snacks de temporada. Es una oportunidad para disfrutar de una clásica tradición de invierno.

De hecho, un estudio realizado por el operador europeo de ferry DFDS, que analizó las tendencias de búsqueda de pistas de hielo de diciembre a febrero del año pasado, detectó que van a la alza y que pueden ser un móvil para que los lugares que las albergan emerjan como destinos invernales favoritos.

Deslízate en el hielo

Te presentamos las pistas más fastuosas, para patinar alrededor del mundo. Así podrás elegir tu favorita, empacar tus patines, tus guantes y bufanda con el único objetivo de divertirte mientras ejercitas tu equilibrio.

1– Grand Palais de Glaces en París, que es espectacular y única porque se encuentra bajo la cúpula de cristal del Grand Palais, con una superficie de 2 mil 700 m2, es la más grande en su tipo. Imagínate, la luz natural que se filtra en la cúpula se proyecta en la pista y le brinda una atmósfera excepcional. Parece un palacio de hielo dorado y este año tendrá en el centro una torre Eiffel XXL. Estará abierta hasta las 2:00 horas, por lo que las noches serán festivas acompañadas de actuaciones de DJ´s y espectáculos de luces.

Cuándo: del 13 de diciembre al 7 de enero.

2- Roebling Rink, bajo uno de los más emblemáticos íconos de Nueva York, el puente de Brooklyn. Con impresionantes vistas al horizonte de Manhattan y la costa. Por las noches, las luces centelleantes y el aire gélido crean una mágica experiencia invernal.

Cuándo: abierta hasta el 1 de febrero.

3- Ice Rink Museumplein, en Ámsterdam, tiene como telón de fondo el impresionante Rijksmuseum, el Concertgebouw y el Museo de Van Gogh, ubicada en la plaza cultural más importante de la ciudad. Durante la temporada festiva, también está rodeado por el mercado navideño, conocido como Ice Village. Lo mejor, todos los jueves por la noche ofrece una fiesta Disco Silenciosa, únicamente hay que ponerse los patines, colocar los auriculares inalámbricos y bailar sobre el hielo; disponible toda la noche. ¿Sabías que en 1893, albergó el primer Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad?

Cuándo: hasta el 31 de diciembre.

4– Rideau Canal Skateway, en Ottawa, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, porque es la pista de patinaje natural más grande del mundo, ubicada sobre el canal Rideau congelado. Aquí no tendrás que dar vueltas, sino deslizarte literalmente por toda la ciudad; es posible pasar entre puentes, árboles nevados y la arquitectura histórica. Lo que te aseguramos es que cada tramo es único y sorprendente. Puedes disfrutar en las casetas de snacks que se ubican a lo largo del todo el recorrido de 7.8 km.

Cuándo: todo depende del clima, pero por lo regular de enero a marzo.

5– Ice Skating Ribbon, en Chicago, increíble porque no se trata de una típica pista ovalada o rectangular, es un sendero de 400 metros que serpentea entre pequeñas colinas y pinos cubiertos de nieve. Al deslizarse sobre los sinuosos caminos, es posible observar impresionantes vistas del horizonte de Chicago y el lago Michigan. Al tratarse de una superficie plana, brinda la misma experiencia de un río helado, pero en un entorno urbano.

Cuando: hasta el 2 de marzo.