Descubre el sur de la India en tren para Navidad y Año Nuevo
Si eres amante de explorar el mundo de formas diferentes, apuesta por un viaje en tren. Tu cómplice de esta aventura puede ser el Southern Railway, que tiene la ruta especial Mysuru-Tuticorin, que pasa por increíbles destinos del sur de India; el recorrido fue pensado para satisfacer las demandas de la temporada de vacaciones de fin de año.
Para todos los presupuestos
La idea es ofrecer travesías con gran comodidad para todos los gustos: tiene 18 vagones, uno de dos niveles y dos de tres niveles, nueve coches cama, cuatro coches de segunda clase general y dos coches de segunda clase con exceso de equipaje.
Paradas excepcionales
El tren transita de Mysuru-Tuticorin una ruta panorámica y bien conectada. Te aseguramos que es una experiencia placentera durante la temporada festiva. Podrás desembarcar en paradas claves, que te permitirán la herencia cultural de la zona, como:
- Salem, visita su templo Tharamangalam Kailasanathar, dedicado a Shiva, famoso por su bella arquitectura y sus intrincados tallados, con puertas gigantes de madera. También es posible acceder al templo Siddhar de Kalangi, en las faldas de Kanja Malai, enclavado entre colinas y pozos de agua cristalina donde es posible bañarse.
- Namakkal, ideal para hacer senderismo en las colinas de Colli, no sólo te internarás entre senderos, te toparás inesperadamente con las cascadas de Agaya Gangai. Alberga los albergues rupestres Narasimha y el Ardhnareeswarar. Puedes observar de cerca la cultura local y los campos de arroz.
- Karur, te conducirá a la presa de Mayanur, ideal para picnic invernales o pescar. Admira la arquitectura dravídica de 1000 años de antigüedad del templo de Pasupateeswarar, un importante lugar de peregrinación hindú. Es famosa por sus textiles artesanales realizados a mano.
- Dindigul, para obtener unas vistas panorámicas de la ciudad, sube a pie al Fuerte de Dindigul, construido por la dinastía Nayak de Madurai. Un pequeño sendero te conducirá a las cascadas de Bear Shola, que es esplendorosa en diciembre.
- Madurai, en enero celebra el Festival Pongal, para la cosecha, con carreras de carretas, eventos culturales y preparación de dulces. Por las mañanas es ideal para explorar el templo de Meenakshi con sus imponentes gopurams (torres) y hermosos salones o el Palacio Thirumalai Nayakar, del siglo XVII, que mezcla estilos dravídico y rajput, disfruta el espectáculo de luz y sonido nocturno.
- Virudhunagar, admira el templo Srivilliputhur Andal, que tiene un impresionante gopuram de 58 metros. Observa la fauna en el Santuario de las Ardillas Canosas, que en invierno permite avistamiento de aves. Sus mercados locales, te fascinarán.
- Sattur, salpicada con campos de arroz y palmeras, permite tomar postales dignas de la India. Es conocida por el templo Sattur Mariamman, cuya diosa es adorada para atraer la lluvia y curar enfermedades.
- Kovilpatti, participa en rituales locales y prueba la gastronomía callejera de la zona en el Templo de Shenbaha Valli Amman. Vettuvan Koil, es un templo excavado en la roca, dedicado a Lord Shiva. No te vayas sin probar su típico Kovilpatti Kadali Mittai, un dulce de cacahuate, jaggery y coco, una exquisitez local.
- Tuticorin, llamada la ciudad de las Perlas, es un paraíso invernal junto al mar. Así que disfruta del amanecer en las playas de Thoothukudi mientras los barcos pesqueros se pierden en el horizonte o realiza un paseo en camello. No te pierdas un safari guiado por Kalakkad Mundanthurai Reserva de Tigre, para recorrer bosques repletos de elefantes, tigres, macacos y aves.