Descubre el sur de la India en tren para Navidad y Año Nuevo

Si eres amante de explorar el mundo de formas diferentes, apuesta por un viaje en tren. Tu cómplice de esta aventura puede ser el Southern Railway, que tiene la ruta especial Mysuru-Tuticorin, que pasa por increíbles destinos del sur de India; el recorrido fue pensado para satisfacer las demandas de la temporada de vacaciones de fin de año.

Para todos los presupuestos

La idea es ofrecer travesías con gran comodidad para todos los gustos: tiene 18 vagones, uno de dos niveles y dos de tres niveles, nueve coches cama, cuatro coches de segunda clase general y dos coches de segunda clase con exceso de equipaje.

Paradas excepcionales

El tren transita de Mysuru-Tuticorin una ruta panorámica y bien conectada. Te aseguramos que es una experiencia placentera durante la temporada festiva. Podrás desembarcar en paradas claves, que te permitirán la herencia cultural de la zona, como: