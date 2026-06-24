5 eventos y festivales para vivir Baja California a través de su gastronomía

Baja California se vive también desde la mesa. En sus ciudades, valles, costas y zonas desérticas, la gastronomía funciona como una forma de conocer el territorio, conversar con sus comunidades y descubrir productos que forman parte de la identidad del estado.

A lo largo del año, distintos eventos culinarios reúnen a productores, cocineros, cerveceros, visitantes y habitantes locales. Más que una agenda de actividades, estas celebraciones permiten entender cómo el vino, la cerveza, el mar, el fuego y los ingredientes regionales construyen una experiencia turística completa.

1. Fiestas de la Vendimia en Valle de Guadalupe

Es una de las zonas más representativas de Baja California. Entre viñedos, caminos rurales y restaurantes, el vino forma parte de la vida cotidiana del destino.

Del 5 al 30 de agosto se celebran las Fiestas de la Vendimia, con muestras de vino, paellas y encuentros alrededor de la mesa. La programación reúne a casas vinícolas, cocineros y visitantes en una temporada que marca el verano en la región vitivinícola.

2. Rock & Grill Fest en Tijuana

Tijuana expresa su carácter fronterizo a través de la mezcla de culturas, música y cocina. Los días 27 y 28 de junio se realizará el Rock & Grill Fest, un evento que reunirá a más de 30 parrilleros en una competencia gastronómica.

La música de Sonido Profesional La Rockola acompañará esta celebración, donde el fuego y la convivencia serán parte central de la experiencia.

3. Margarita 78 Aniversario en Ensenada

Ensenada tiene una relación directa con el Pacífico, su puerto y su historia gastronómica. El 29 de agosto, los jardines del Centro Cultural Riviera de Ensenada recibirán el evento Margarita 78 Aniversario.

La celebración tendrá como escenario la casa del Bar Andaluz, un espacio ligado al origen de la margarita y al imaginario cultural de la ciudad.

4. Beer Fest San Quintín

San Quintín combina mar, desierto y vocación agrícola. El 27 de junio, el Beer Fest San Quintín celebrará su décima edición con cervecerías, gastronomía y talento local.

Este evento funciona como punto de encuentro para una comunidad marcada por el trabajo agrícola, la migración y la vida cotidiana ligada a la tierra.

5. Rosarito Beer Fest

Rosarito mantiene una identidad binacional, costera y festiva. El 18 de julio, Las Rocas Resort and Spa será sede del Rosarito Beer Fest, una celebración de cerveza artesanal con música en vivo y el mar como fondo.

Estos cinco eventos muestran que Baja California no solo se recorre: también se prueba. Cada destino ofrece una forma distinta de entender su cocina, su paisaje y su manera de recibir a los viajeros.