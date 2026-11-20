Si no quieres vivir una escena como la de “Mi pobre angelito”, donde la familia está a punto de perder el vuelo en las temporadas festivas que se avecinan, te decimos cuáles son los aeropuertos dentro de EE.UU. a los que debes llegar con más tiempo de anticipación.

Descifrando el enigma

Los datos revelados por Upgraded Points confirman que las aglomeraciones invernales modifican la dinámica de abordaje, obligando a ajustar los itinerarios según las características de cada infraestructura aeroportuaria en Estados Unidos.

Evaluó 44 aeropuertos a partir de 15 variables: tiempos de espera en controles TSA, tamaño de terminales, disponibilidad de estacionamiento, retrasos en salidas, volumen de pasajeros y tráfico exterior. Los datos se estandarizaron y ponderaron según su peso real en la experiencia. El punto de partida fue un margen base de dos horas.

La mayor parte de la información corresponde a la semana de Acción de Gracias y las dos semanas de Navidad y Año Nuevo. Las cifras de TSA provienen de 2025 vía solicitud FOIA y se complementaron con una encuesta realizada en octubre de 2026.

Los cinco más demandantes

El Aeropuerto Internacional de Denver lidera con 3 horas y 35 minutos de anticipación recomendada. Su extensión de 33 mil acres, 148 puertas y un promedio diario superior a 68 mil pasajeros en controles TSA durante las fiestas, lo que explican la cifra tan alta. Le sigue Dallas-Fort Worth con 3 horas y 32 minutos. George Bush Intercontinental de Houston con 3 horas y 29 minutos. O’Hare de Chicago con 3 horas y 26 minutos, procesa hasta 85 mil pasajeros por TSA Los Ángeles con 3 horas y 21 minutos. LAX registró el mayor volumen diario promedio de la temporada, cerca de 102 mil pasajeros procesados por TSA.

¿Cuáles son los riesgos frecuentes?

Según el estudio el 21% de los viajeros frecuentes ha perdido un vuelo por llegar tarde. Las razones más frecuentes son; largas filas en seguridad con el 43%, tráfico vehicular con el 42%, filas para facturar equipaje con el 31% y viajar con niños o en familia con el 31%. El 68% considera que volar en fiestas es más estresante que en otras épocas y el 77% llega al menos 15 minutos antes de lo habitual.

Donde baja el riesgo

En el extremo opuesto se ubican:

Cleveland Hopkins con 59 minutos.

Oakland con 1 hora y 6 minutos.

San Antonio con 1 hora y 10 minutos.

St. Louis Lambert con 1 hora y 14 minutos.

Louis Armstrong de Nueva Orleans con 1 hora y 15 minutos.

Estos aeropuertos suelen registrar menor volumen de pasajeros, por ello hay menos congestión general.

Consejos para evitar demoras

Los encuestados recomendaron los siguientes tips, para evitar que un vuelo perdido arruine las fiestas de Thanksgiving o de Navidad: