3 destinos para unas glowcations

El fenómeno de las glowcations redefine el mercado de bienestar proyectado en $1.4 billones de dólares. Con Corea del Sur, Francia e Italia liderando la demanda, los viajerosbuscan ahora diagnósticos con IA y bio-rituales para optimizar la salud cutánea.

Los rituales de cuidado de la piel de alta gama, poco a poco, han ganado adeptos gracias al upgrade que les proporcionan los viajes. Las travesías ofrecen una relajante combinación de belleza, bienestar y tecnología. De acuerdo con booking.com las travesías wellness experimentarán un gran crecimiento, ya que el 80 % de los turistas estaría dispuesto a reservar una salida de bienestar que incluya tratamientos para la piel, adaptados a sus necesidades personales

Para brillar

¿Qué debe integrar en el itinerario glowcation? No se trata de reservar un facial en el spa, el plan es apostar por análisis con la tecnología más vanguardista y personalizados con la asistencia de IA, pruebas de ADN, rituales ancestrales, análisis del microbioma cutáneo, optimización del ritmo circadiano, tratamientos hidratantes y hasta compras de productos de belleza. Lo que logrará resultados visiblemente radiantes e incluso rejuvenecedores, sin dejar de lado el relax que producen.

Podríamos decir que se trata de un nuevo segmento de viajes de bienestar enfocados en sentirse bien gracias a los masajes y a lucir radiante por los tratamientos de grado médico. Así es que las visitas turísticas son secundarias, el día gira en torno a revisiones con el respaldo de la ciencia hasta nutricionales para evaluaciones personalizadas, seguimiento con tratamientos de alta tecnología y rituales holísticos, acompañados de dietas para hacer fluir un brillo que provenga del interior.

Destinos ideales para iluminar la piel

1 – Corea del Sur, donde emerge en glass skin

Aquí encontrarás una variedad de clínicas especializadas, donde ya se implementa la IA para los diagnósticos y se trabaja con aparatos vanguardistas, pero a precios bastante accesibles. Los faciales Glass skin son realizados por expertos dermatólogos para provocar una piel de porcelana. Por lo que hay que acudir a los distritos de Gangnam, sinónimo de lujo, y Myeong-dong, en Seúl. Pero si deseas disfrutar de un bienestar relajante, la apuesta es la isla de Jeju, destacado por sus tratamientos de belleza natural y holísticos con ingredientes volcánicos que purifican.

Las compras de K-Beauty

Realizarlas en Seongsu-dong, conocido como el Brooklyn de Seúl, con tiendas de cosméticos populares y vanguardistas. Actualmente, el enfoque de la belleza coreana se centra en una piel con elasticidad y en fortalecer la barrera cutánea con ingredientes fermentados con ceramidas y pépticos y el glass lips. Si lo deseas, encontrarás análisis de color para personalizar la compra de maquillaje.

2 – París y sus tesoros de la farmacia

En efecto, en este país son muy valoradas las fórmulas de dermocosmética y son de gran nivel, por lo que las cremas y sueros ofrecen resultados espectaculares a precios significativamente más bajos en comparación con los mercados internacionales. Una excelente opción es visitar CityPharma, en el distrito 6.

Alta gama

Los spas de lujo franceses también cautivan por sus tratamientos de alta gama, enfocados en la luminosidad, como el exclusivo Spa Le Bristol by La Prairie en el Hotel Le Bristol o el spa Guerlain del Waldorf Astoria de Versailles con tratamientos de su opulenta gama Orquídea Imperial. Mientras que el spa termal de Vichy, brinda experiencias de bienestar más profundas como la Ducha Vichy, que utiliza múltiples chorros de agua caliente para relajar músculos y tonificar la piel.

3 – Italia y rituales ancestrales

Es un destino de primer nivel para escapadas termales ricas en minerales, especialmente en la Toscana y Sicilia. Incluye en tu recorrido una visita a Saturnia en la Toscana, famosa por sus piscinas naturales con aguas termales ricas en azufre en las Cascate del Mulino. Mientras que Ischia, en la bahía de Nápoles, es conocido como sitio insular de bienestar por sus parques termales como los Jardines de Poseidón con 20 piscinas, saunas naturales y playa privada en la bahía de Citara.

Para gozar de la fangoterapia

Debes dirigirte a Abano Terme, en Véneto cerca de Venecia, que incluye relajación en piscinas termales. La vinoterapia la encontrarás en Sicilia, en sus centros de bienestar y spa utilizan el poder antioxidante de las semillas de uva y el vino local para iluminar la piel y combatir el envejecimiento.

Más opciones

Los hoteles pueden jugar un papel preponderante en las glowcations, por ejemplo, para acceder a la iluminación circadiana de las habitaciones que brindan Equinox Hotels en Nueva York y el Four Seasons Hotel Los Ángeles at Beverly Hills, para favorecer los ciclos naturales del sueño y optimizar el bienestar, provocando que realmente sea reparador y se refleje en una piel radiante.

Se proyecta que el turismo de bienestar en general alcance los $1.4 billones de dólares a nivel mundial para 2027, según cifras de Global Wellness Institute, y las glowcations constituyen una de sus ramas en rápido crecimiento.