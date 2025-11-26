3 mercados navideños en USA con acentos europeos

Si en tu vacaciones de diciembre buscas actividades navideñas, probablemente eres fan de los mercadillos, que desde finales de noviembre aparecen repletos de adornos, juguetes, regalos y bebidas calientes para anunciar que es tiempo de compartir. Nacieron en Europa en el siglo XVI y se han convertido en una excusa para convivir.

No es necesario viajar a Europa, en Estados Unidos, puedes descubrir tres de los más encantadores con acentos europeos, para que los visites y te sientas transportado a otras épocas, mientras disfrutas de las compras navideñas.

Aquí en INVERTOUR te decimos cuáles son:

1- Solvang Julefest en Solvang

Tiene un espíritu danes. Entre sus actividades navideñas destacan Solvang Tree Lighting Ceremony, el 5 de diciembre, que ofrecerá espectáculos de ballet y luces. Solvang Julefest, es su desfile con carrozas y bandas, que este año tendrá una temática Nordic Noël. Los chiquitines podrán participar en la aventura en búsqueda de Nissa, el elfo danés. Te cautivará la papelería hecha a mano, café, té, especias y ropa de herencia danesa que encontrarás en los puestos.

Oferta gourmet: suculentos bocadillos y bebidas tradicionales daneses. Aebleskiver, bolitas de pancakes salpicado con azúcar en polvo y mermelada; smørrebrø, sándwiches abiertos daneses; Gløgg, vino caliente con pasas, almendras y cardamomo. A mediados de diciembre habrá catas de Skål Wine & Stein Stroll con vinos y cervezas artesanales.

Ubicación: Solvang Park y las calles de Misión Drive, en Solvang California.

Cierre: 4 de enero.

2- Christkindlmarke, en Chicago

Su magia se remonta a 29 años atrás, destaca por sus chalets de madera, que te harán sentir como en una verdadera villa navideña, las luces, la música y los aromas de la Navidad serán el complemento perfecto. Disfruta de un tour que enseña sobre las tradiciones alemanas o toma un taller de vidrio soplado para elaborar tus propios adornos. The Phenix Band, amenizará con canciones navideñas. Compra cascanueces de madera, relojes de cuco y adornos navideños de vidrio soplado.

Oferta gourmet: gracias a su esencia alemana, encontrarás Glühwein, vino caliente con especias; Bratwurst, un tipo de salchichas; Leberkäse, pastel de carne de cerdo; Chucrut, col agria; Kartoffelpuffer, pancakes de papa; Raclette, queso suizo derretido sobre pan. Además de stroopwafels, galletas holandesas.

Haus of Krampus, abrirá sus puertas únicamente el 14 de diciembre. El mágico refugio alpino brindará la oportunidad de conocer a Krampus, la contraparte oscura de San Nicolás. Ten cuidado, porque podría sorprenderte con alguna travesura mientras te tomas una foto con él. La experiencia de 75 minutos incluye: una bebida, un pretzel, además de la foto impresa.

Ubicación: Chicago, Illinois, en Daley Plaza, 50 W Washintong St

Cierre: 24 de diciembre.

3- Christmas Village, en Filadelfia

Aquí te encontrarás con Christkind, el ángel portador de regalos, y a Papá Noel en su casa, un imperdible para los más pequeños. Se sentirán como en un cuento navideño por el carrusel histórico de dos niveles, en el patio del Ayuntamiento. Cómo es tiempo de ayudar, presentará el Festival de Árboles a beneficio del Hospital Infantil de Filadelfia. Es reconocido por sus adornos auténticamente alemanes de Käthe Wohlfahrt y los regalos hechos de madera.

Oferta Gourmet: cervezas artesanales y locales. Bebidas calientes como whisky, Glühwein y Honey Mead. Para satisfacer el antojo salado, prueba la Bratwurst a la parrilla, Raclette, Belgian Fries, Spätzle un tipo de ñoquis con queso. No pueden faltar los postres dulces como las Stroopwafels, Strudel austriaco.

Ubicación: Love Park y City Hall Courtyard en Filadelfia, Pensilvania

Cierre: 24 de diciembre