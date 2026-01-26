Fechas de Carnavales en México 2026: Mazatlán, Veracruz, Mérida y más

Los Carnavales en México forman parte del calendario festivo más esperado del año y en 2026 volverán a llenar calles, plazas y malecones con música, desfiles y tradiciones que se viven de forma distinta en cada región. Estas celebraciones, que anteceden a la Cuaresma, combinan herencia cultural, identidad local y eventos masivos que atraen tanto a viajeros nacionales como internacionales.

Uno de los primeros en arrancar es el Carnaval de Campeche 2026, programado del 5 al 17 de febrero. Esta fiesta destaca por su ambiente familiar, comparsas y recorridos en el centro histórico, además de actividades culturales que refuerzan el vínculo con las tradiciones del sureste.

En el Golfo de México, el Carnaval de Veracruz 2026 se celebrará del 10 al 18 de febrero. Considerado uno de los más emblemáticos del país, tiene raíces que se remontan al siglo XIX. Durante más de una semana, el puerto se llena de desfiles, conciertos gratuitos, coronaciones y eventos que reflejan una mezcla de influencias afrocaribeñas, españolas y locales. La participación comunitaria es clave y cada edición convoca a miles de asistentes.

En el Pacífico, el Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, bajo el lema “Arriba la Tambora”, tendrá lugar del 12 al 17 de febrero. Esta celebración es una de las más grandes de México y se caracteriza por sus desfiles frente al mar, la música de banda sinaloense y una agenda cultural que incluye eventos artísticos y tradicionales. Mazatlán se transforma durante seis días en un punto de encuentro festivo con vista al océano.

El sureste también tendrá un papel relevante con el Carnaval de Mérida 2026, que se realizará del 7 al 18 de febrero. Bajo la temática “Circo Carnaval Mérida”, la capital yucateca ofrecerá desfiles, conciertos y actividades familiares en distintos puntos de la ciudad y en Ciudad Carnaval, ubicada en el recinto ferial de Xmatkuil. La propuesta busca ser incluyente, segura y con acceso gratuito.

En Morelos, los carnavales se viven de forma comunitaria y con identidad propia. El emblema es el “Brinco del Chinelo”, una danza tradicional presente en varios municipios. Para 2026, destacan fechas como Tlaltizapán del 11 al 18 de febrero, Tepoztlán del 14 al 17, Tlayacapan del 15 al 17 y Yautepec del 20 al 23 de febrero. Cada localidad aporta rituales y expresiones distintas que fortalecen la identidad regional.

Planear un viaje durante los Carnavales en México permite conocer el país desde sus celebraciones más representativas, con opciones para todo tipo de viajero y experiencias culturales que se concentran en pocos días.