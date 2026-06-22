3 destinos para disfrutar las celebraciones Pride

Nueva York, Londres y Toronto ofrecen agendas de eventos premium y experiencias culturales únicas que le dan un toque especial a los desfiles LGBTQ+.

El mercado de viajes LGBTQ+ para el verano de 2026 ha pasado de ser un segmento de nicho a un propulsor económico masivo. Su huella financiera en las travesías ha crecido e incluso supera los promedios de gastos de los consumidores en general, solamente el segmento está valorado en $357 mil millones de dólares y se anticipa un crecimiento espectacular que llegue a los $630 mil millones de dólares para el 2033, según cifras de Sojern.

Impacto financiero en cifras

Si bien representan aproximadamente entre el 4 % y el 10 % de la población turística total, los viajeros LGBTQ+ son responsables de un estimado del 13 % del gasto mundial en viajes, reportó Hotelagio. También gastan un promedio de 23 % más por actividad del itinerario en comparación con los grupos demográficos.

Celebraciones con estilo

Todo junio y especialmente a fines de este mes se realizan una variedad de viajes para disfrutar de actividades y desfiles Pride. Descubre cuáles son los tres ideales para realizar una travesía llena de momentos únicos.

Nueva York

No hay mejor lugar para vivir las celebraciones, ya que es la cuna del movimiento moderno por los derechos LGBTQ+, y la marcha del 28 de junio es una de las manifestaciones por los derechos civiles más grandes e icónicas del mundo, que atrae a multitudes y genera una palpable sensación de historia.

El evento principal es la Marcha del Orgullo de Nueva York el 28 de junio, que recorre desde Madison Square Park hasta Greenwich Village y finaliza cerca del histórico monumento Nacional Stonewall. La energía es increíble, con barrios cercanos como Hell ‘s Kitchen y Chelsea que organizan innumerables fiestas en terrazas, brunchs con espectáculos drag y actuaciones en vivo. Durante la semana del Pride, los icónicos clubes de comedia de Greenwich Village como el Comedy Cellar, organizan noches temáticas con los mejores comediantes queer de la escena de Broadway.

Londres

Destaca en el mercado europeo por su perfecta integración de la cultura teatral del West End con noches temáticas, las celebraciones Pride y las grandes activaciones en las principales calles. El desfile central del Orgullo de Londres recorre la ruta desde Hyde Park Corner hasta Piccadilly Circus, pasa por Trafalgar Square y termina en Whitehall; se efectuará el 4 de julio y las festividades se llevan a cabo del 2 al 5 de julio.

La zona de Soho se vuelve completamente peatonal y se convierte en una gigantesca fiesta al aire libre con DJs en las esquinas, pubs llenos y gente bailando en las calles. Disfruta de la tarde en el Vauxhall Pleasure Gardens, ubicado al sur del río Támesis, es el epicentro de la escena alternativa. Durante el fin de semana del Pride, los pubs y teatros de la zona, como el Royal Vauxhall Tavern, sacan la fiesta al parque con shows de cabaret al aire libre. Disfruta de una obra en el Above the Stag Theatre, el único teatro del Reino Unido dedicado exclusivamente a producir obras, musicales y comedias con temática y talento LGBTQ+.

Toronto

Realiza uno de los festivales culturales más grandes de Norteamérica; el epicentro es el Church-Wellesley Village. Durante el fin de semana cierran las calles para hacer una feria enorme. No te pierdas el desfile principal del domingo 28 de junio, que parte de la esquina de Church Street y Bloor Street, avanza por Yonge Street hasta la plaza Yonge-Dundas Square. Pero si estás ahí desde el viernes, la marcha Trans Pride es hermosa y muy emotiva.

Visita Distillery District, un barrio peatonal con edificios industriales del siglo XIX. En junio, las galerías de arte, tiendas de diseño local y cafés de la zona se llenan de instalaciones artísticas dedicadas a la diversidad. El barrio de Queen Street West es conocido por su vibra hipster y artística; muchos de sus restaurantes organizan los mejores Drag Brunch con shows en vivo de la ciudad el sábado por la mañana.