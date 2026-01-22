¡Descubre! 3 tendencias del turismo de aventura

El turismo de aventura alcanzará los $1.09 billones de dólares en 2032 impulsado por microexpediciones, cicloturismo eléctrico y avistamiento de fauna. Descubre las experiencias inmersivas que hay.

Como ya lo hemos comentado en varias ocasiones, los trotamundos buscan más que nada actividades significativas y las aventuras pueden ser ideales para cumplir el objetivo. Actualmente, este segmento de viajes tiene un valor global de $551 mil 100 millones de dólares y se espera que tenga un crecimiento anual compuesto del 11.6 %, por lo que podría alcanzar los $1 mil 090 billones de dólares para 2032, según cifras de Research and Markets.

Al alza

De frente a un año prometedor, hay varias tendencias que se vislumbran para subir la adrenalina. ¿Quieres conocerlas?

1- Microexpediciones: sólo bastan algunos días, de tres a cinco, para descubrir destinos que cautivan con sus salvajes y espectaculares escenarios. Son diseñadas para trotamundos con una vida ajetreada, que no tienen largas vacaciones, así que pueden programar un fin de semana largo, para escapar de la cultura del agotamiento. De hecho, Airbnb, señala que este tipo de reservas cortas bañadas de naturaleza han experimentado un aumento del 119 % de cara al 2026.

Dónde: concéntrate en la Patagonia por su diversidad. El Chaltén es conocida como la capital del trekking, con excursiones al macizo del Fitz Roy y la Laguna Torre, si quieres hacer expedición a glaciares, la opción es el Perito Moreno. Hasta febrero es una excelente temporada para experiencias únicas con estancias gauchas o un recorrido por la carretera Austral.

Algo fabuloso se encuentra en el noroeste del Pacífico, donde se pueden explorar diversos ecosistemas en EE.UU. Combina senderismo por bosques templados, observación de fauna costera y hasta zonas alpinas en una pequeña área geográfica compuesta por los estados de Washington, Oregón e Idaho.

2- Odiseas en bicicleta eléctrica (e-bikes): Son una excelente idea para conquistar caminos de larga distancia o sitios de gran altitud. El mercado de este tipo de bicicletas ha experimentado un crecimiento significativo por la solución de movilidad sostenible y se proyecta que alcance los $144 mil 330 millones de dólares en 2033, señala Grand View Research. El ciclismo turístico se ha expandido más allá de los atletas de élite. Es el aliado perfecto para realizar recorridos por viñedos y hasta caminatas en selvas tropicales.

Dónde: Las colinas del Prosecco en la región italiana de Véneto, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ofrece impresionantes paisajes de viñedos montañosos, perfectos para recorridos panorámicos. En tu camino encontrarás bodegas familiares que dan catas personalizadas, villas históricas y pueblos con encanto como Cison di Valmarino con una red de senderos.

Explora Costa Rica de costa a costa; es fácil llegar en bicicleta al volcán Arenal, donde es posible caminar por campos de lava, bosques nubosos y hasta cruzar puentes colgantes. O simplemente, pedalea en la zona cafetera del Valle de Orosi y experimenta la auténtica vida tica.

3- Observación activa de fauna: si lo deseas, deja de lado los safaris pasivos para rastrear animales e interactuar con ellos en hábitats naturales. Facilita conectar con la naturaleza de una forma inmersiva. Debes saber que el interés por los viajes salpicados de vida silvestre aumentó en un 25 % en los últimos años, según la agencia Much Better Adventures.

Dónde: en Churchill, situada al norte de Manitoba, Canadá se llevan a cabo expediciones para el avistamiento de osos polares en otoño; es una inmersión en la naturaleza más íntima. En Madagascar, apuesta por el senderismo para encontrar en tu camino a los lémures en su hábitat natural. Rumania es ideal para avistar bisontes y reintroducir especies en los Cárpatos.

Pero, si prefieres las odiseas marinas, la opción son las Islas Galápagos en Ecuador, para practicar snorkel con iguanas marinas y leones marinos. Incluso podrás ver de cerca las tortugas gigantes.

Sin importar que viaje de aventura elijas, no olvides contratar los servicios de guías locales que estarán preparados para llevarte por caminos seguros.