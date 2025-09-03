Vuela más, gasta menos: 5 tips infalibles para encontrar vuelos más baratos
Los boletos de avión suelen ser uno de los mayores dolores de cabeza para los viajeros debido a sus altos costos. Pero si te encanta viajar y no quieres vaciar tu bolsillo, en INVERTOUR te compartimos los mejores consejos para conseguir opciones accesibles y aprovechar tu presupuesto al máximo.
¿Cómo puedo encontrar boletos de avión más baratos?
Encontrar vuelos económicos depende de saber cuándo y dónde buscar. En esta guía te explicamos los factores que influyen en los precios y cómo sacarles provecho para que tu viaje sea más accesible.
- Compra con antelación
Reservar con tiempo, especialmente para escapadas de fin de semana, puede marcar la diferencia. A medida que se ocupan los asientos, las tarifas más bajas desaparecen y los precios aumentan.
- Sé flexible con tus fechas
Cambiar el día de salida o regreso puede reducir significativamente el costo. Incluso en un mismo día, las tarifas varían. Revisa diferentes combinaciones para encontrar las mejores opciones.
- Prefiere boletos de ida y vuelta
Aunque suena obvio, muchas veces se pasa por alto. Comprar ambos trayectos juntos suele ser más barato que adquirirlos por separado.
- Evita la temporada alta
Según Iberia, volar fuera de las fechas más demandadas, como vacaciones escolares, Navidad o Semana Santa, puede resultar más económico. Cada destino tiene sus propios picos de demanda, así que infórmate antes de reservar.
- Checa otros destinos
Si aún no tienes decidido tu destino, explorar las opciones que ofrecen las aerolíneas puede inspirarte. A veces, al revisar rutas y promociones, descubres lugares que no habías considerado pero que encajan perfectamente con lo que estás buscando.
- Únete a Iberia Plus
Ser parte del programa Iberia Plus te da acceso a promociones exclusivas, precios especiales y la posibilidad de acumular Avios para usarlos en futuros vuelos.