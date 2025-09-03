Vuela más, gasta menos: 5 tips infalibles para encontrar vuelos más baratos

Los boletos de avión suelen ser uno de los mayores dolores de cabeza para los viajeros debido a sus altos costos. Pero si te encanta viajar y no quieres vaciar tu bolsillo, en INVERTOUR te compartimos los mejores consejos para conseguir opciones accesibles y aprovechar tu presupuesto al máximo.

¿Cómo puedo encontrar boletos de avión más baratos?

Encontrar vuelos económicos depende de saber cuándo y dónde buscar. En esta guía te explicamos los factores que influyen en los precios y cómo sacarles provecho para que tu viaje sea más accesible.

Compra con antelación

Reservar con tiempo, especialmente para escapadas de fin de semana, puede marcar la diferencia. A medida que se ocupan los asientos, las tarifas más bajas desaparecen y los precios aumentan.

Sé flexible con tus fechas

Cambiar el día de salida o regreso puede reducir significativamente el costo. Incluso en un mismo día, las tarifas varían. Revisa diferentes combinaciones para encontrar las mejores opciones.

Prefiere boletos de ida y vuelta

Aunque suena obvio, muchas veces se pasa por alto. Comprar ambos trayectos juntos suele ser más barato que adquirirlos por separado.

Evita la temporada alta

Según Iberia, volar fuera de las fechas más demandadas, como vacaciones escolares, Navidad o Semana Santa, puede resultar más económico. Cada destino tiene sus propios picos de demanda, así que infórmate antes de reservar.

Checa otros destinos

Si aún no tienes decidido tu destino, explorar las opciones que ofrecen las aerolíneas puede inspirarte. A veces, al revisar rutas y promociones, descubres lugares que no habías considerado pero que encajan perfectamente con lo que estás buscando.

Únete a Iberia Plus

Ser parte del programa Iberia Plus te da acceso a promociones exclusivas, precios especiales y la posibilidad de acumular Avios para usarlos en futuros vuelos.