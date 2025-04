Vive el viaje culinario con “Tres Chefs, Tres Festines” en The Peninsula Hotels

Tres Chefs, Tres Festines es el nombre de la serie gastronómica internacional presentada por The Peninsula, que invita a descubrir una experiencia culinaria en tres ciudades europeas a través del talento de chefs reconocidos con estrellas Michelin.

Se trata de una colaboración entre los hoteles The Peninsula en París, Londres e Istanbul, que presentan cenas exclusivas con menús diseñados por sus chefs ejecutivos: David Bizet, Claude Bosi y Fatih Tutak.

¿Qué habrá en Tres Chefs, Tres Festines?

Esta serie de cenas ofrece un menú degustación de seis tiempos que refleja la esencia de cada ciudad y el estilo culinario de sus chefs. Cada cena se lleva a cabo en el restaurante en la azotea del hotel sede, con vistas panorámicas y un entorno que resalta la vivencia sensorial.

La primera parada de este recorrido culinario es L’Oiseau Blanc en The Peninsula Paris el 13 de mayo. La segunda será el 30 de septiembre en Brooklands by Claude Bosi, The Peninsula London. La última fecha se programó para el 22 de octubre en GALLADA, The Peninsula Istanbul.

En París, el menú incluirá platillos como la «Gelatina de pato» de Claude Bosi, «Manti de mi madre», un platillo tradicional turco del chef Tutak, y «Sea Garden» del chef Bizet. Cada platillo representa un homenaje a los sabores, ingredientes locales y la técnica culinaria de cada chef. Además, la experiencia llevará un detalle final: una caja de chocolates artesanales inspirados en los tres hoteles.

Los escenarios y sus chefs

En The Peninsula Paris, el restaurante L’Oiseau Blanc rinde homenaje a la aviación francesa. Bajo la dirección de David Bizet, el menú se enfoca en ingredientes locales y técnicas modernas. El evento en París tendrá un cupo limitado a 36 personas y un precio de €425 euros por persona.

En Londres, Brooklands combina historia automovilística y aviación con alta cocina británica bajo la visión de Claude Bosi. La cena del 30 de septiembre incluirá una curaduría gastronómica exclusiva con entradas disponibles por £295 libras para 46 comensales

Finalmente, The Peninsula Istanbul presentará el gran evento que termina con este recorrido en su restaurante GALLADA. Aquí, el chef Fatih Tutak explorará sabores de la Ruta de la Seda desde una perspectiva moderna. La cita en Estambul será el 22 de octubre, con una cena para 60 comensales.

Tres Chefs, Tres Festines no solo destaca por su menú, sino también por su concepto de unión cultural. La colaboración entre los chefs, sus ingredientes locales y el ambiente de cada ciudad permite a los asistentes disfrutar de una experiencia culinaria única que va más allá del plato. Las reservas están disponibles a través de los sitios oficiales de cada restaurante.