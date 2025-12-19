Viva y Volaris se unen: y lanzan Grupo Mexicano de Aerolíneas

Viva Aerobus y Volaris anunciaron el lanzamiento del Grupo Mexicano de Aerolíneas, una sociedad controladora cuyo objetivo es fortalecer la conectividad aérea en México y el extranjero, así como ampliar la oferta de tarifas accesibles.

A través de un comunicado, ambas compañías detallaron que, pese a este lanzamiento, mantendrán sus operaciones actuales bajo certificados de operación independientes y marcas diferenciadas, con lo que se conservarán las rutas existentes para los pasajeros, al tiempo que se incrementan las alternativas de viaje directo entre ciudades.

“Estimamos que la formación del nuevo grupo nos permitirá impulsar el crecimiento de la aviación en México, en línea con el modelo de precios accesibles y rutas directas que ha transformado a la industria en las últimas dos décadas”, señaló Enrique Beltranena, presidente y CEO de Volaris.

Viva y Volaris destacan impacto positivo en empleo y turismo

Asimismo, las empresas destacaron que esta integración generará beneficios para colaboradores, pasajeros, la sociedad en general, proveedores y accionistas de ambas firmas, además de fomentar la inversión, el empleo, el turismo y el desarrollo económico del país.

“Las economías de escala y la expansión de la capacidad de distribución nos permitirán competir aún más eficazmente en los mercados nacionales e internacionales al reducir los costos de propiedad de la flota. Así, podremos ofrecer vuelos de bajo costo a aún más pasajeros mientras buscamos un crecimiento sostenible, aprovechamos una flota más eficiente y reducimos los costos”, agregó Beltranena.

Por su parte, Juan Carlos Zuazua, CEO de Viva Aerobus, destacó que esta transacción permitirá a ambas empresas ampliar su presencia en más ciudades de México y el extranjero, manteniendo tarifas competitivas.

“Ambas compañías comparten una mentalidad enfocada en hacer posible viajar para todos. Nuestros clientes nos eligen por los trayectos directos, un servicio confiable y precios accesibles. Juntos, fortaleceremos esta estrategia para seguir acercando el transporte aéreo a más personas”, concluyó.

“Es así que los accionistas de Viva y Volaris combinarán sus sociedades controladoras mediante una fusión entre iguales. Es decir, los accionistas de Viva recibirán acciones de nueva emisión de la empresa controladora de Volaris y los accionistas de Volaris mantendrán sus acciones, y cada grupo accionista poseerá el 50% del grupo mexicano de aerolíneas en base totalmente diluida”, se mencionó en el comunicado.