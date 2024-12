Viajando por el mundo 2024

FEBRERO

La seguridad es uno de los aspectos que más se valoran a la hora de elegir viajar a algún país.

Por ello, Berkshire Hathaway Travel Protection publicó su informe “Destinos más seguros” por noveno año consecutivo.

MARZO

Conocido como «La Ciudad de las Tres Culturas», es un espléndido Pueblo Mágico en Yucatán.

ABRIL

Viajar y trabajar al mismo tiempo es algo emocionante que te permite sumergirte en culturas diversas mientras construyes tu experiencia laboral.

MAYO

El 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro, por ello Booking.com realizó una lista de cuatro bibliotecas únicas y alojamientos cercanos para que puedas sumergirte en la literatura de manera inolvidable, pero nosotros agregamos una más, que es sin duda una de las más bellas del mundo.

JUNIO

Los premios Travellers’ Choice Best of the Best Hotels 2024 que entregó Tripadvisor, la plataforma líder en recomendaciones de viajes, incluyó a los mejores lugares pet friendly.

JULIO

La Calle de los Hongos, oficialmente conocida como Calle San Francisco, se encuentra en el corazón de Alicante, España, y conecta el Portal de Elche con la Plaza de Calvo Sotelo. Es muy famosa por su decoración y tema, el cual evoca a los cuentos de hadas.

AGOSTO

Un reciente estudio realizado por Dating.com revela que cada vez hay más personas dispuestas a mantener relaciones a distancia surgidas durante sus viajes de verano.

SEPTIEMBRE

La UNESCO amplió recientemente su Lista del Patrimonio Mundial, incluyendo una veintena de nuevos sitios que destacan tanto por su valor histórico como natural.

OCTUBRE

Las auroras boreales, también conocidas como luces del norte, son uno de los fenómenos naturales más impresionantes del mundo.

NOVIEMBRE

Con la llegada de la Navidad, la ciudad de Nueva York se transforma en un destino mágico lleno de actividades imperdibles. Si estás buscando disfrutar de la temporada, aquí te traemos una selección de eventos que llenarán de espíritu navideño en cada rincón de la Gran Manzana.