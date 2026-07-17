Viaja con una mentalidad azul

By Alma Travelista

Apuesta por experiencias Blue Mind, para lograr una desconexión total en tu próxima travesía llena de escenarios únicos salpicados de aguas.

¿Sabías que el agua influye positivamente en la mente? El concepto emerge del libro Blue Mind, del biólogo marino Wallace J. Nichols, que describe el estado mental de calma y felicidad que experimentan las personas cerca, dentro o sobre el agua. Sitios rodeados del vital líquido tienen el poder de activar la producción de neuroquímicos que generan bienestar, reducen el estrés e incluso disminuyen la frecuencia cardíaca.

Así que te propongo disfrutar de unas vacaciones enfocadas en el Blue Mind, como también se le define. Recibe sus beneficios mientras permites que vivencias increíblemente reparadoras se apoderen de tu mente frente a escenarios salpicados de agua.

La costa norte de Zanzíbar

Apuesta por la playa de Nungwi o Kendwa con arenas blancas bañadas por las aguas turquesas del océano Índico. Anímate a realizar esnórquel al lado de tortugas marinas y peces tropicales en el atolón de Mnemba. Por la tarde navega en una embarcación tradicional de vela, conocida como dhow, hacia la costa norte mientras el sol se pierde en el horizonte.

– Ideal por sus mares míticos que potencian la relajación.

La isla de Sainte-Marie

Frente a la costa noreste de Madagascar, opta por un safari para avistar ballenas jorobadas en su hábitat natural; con la ayuda de hidrófonos podrás escuchar sus cantos bajo el agua, sólo hasta septiembre. Recorre en bicicleta caminos bordeados de mangos y el dulce aroma a clavo de olor y vainilla; después deslízate lentamente en canoa a través de la impresionante red de manglares de la bahía de Ampanihy.

-Ideal por las vistas privilegiadas y la observación de vida marina.

Reserva Marina de Hol Chan

Al norte de Caye Caulker, es el sitio de buceo más popular de Belice, reconocida por su diversidad. Su atracción principal es el arrecife Hol Chan, una joya protegida de 9 km2 de profundidad con empinadas paredes revestidas de coral. Encontrarás entre 500 especies de peces, camarón de banda roja y langostas espinosas. En Shark Ray Alley, una zona contigua, se puede nadar con mantarrayas gigantes y tiburones nodriza.

– Ideal por las inmersiones acuáticas.

Las cascadas en Canadá

Su Parque Nacional de Banff, alberga algunas de las más espectaculares. Bow Falls, a nos minutos del centro de Banff te cautivarán. A 30 minutos por la pintoresca carretera de Bow Valley Parkway, te encontrarás con el Cañón Johnston, que a través de una serie de puentes colgantes te conducirá por un sendero plano a las cataratas inferiores a 1.1 km; sigue por un camino más empinado para disfrutar de las cataratas superiores a 2.7 kilómetros, que caen desde 30 metros. El sendero asciende para visitar el valle alpino con Ink Pots, con siete manantiales minerales de aguas verde-azuladas.

– Ideal por el aislamiento que generan logra bajar los niveles de ansiedad.

Parque Nacional Bako

Un mágico lugar de Borneo en Malasia plagado de selva tropical milenaria que se ubica con una costa espectacular, con islotes rocosos y monos narigudos. Adéntrate en el río y el mar de China Meridional a bordo de una lancha desde Bako; en el camino podrás admirar pintorescas formaciones rocosas. Una caminata por 3.5 te llevará a la cascada Tajor, que cae en una pequeña poza, enclavada en la jungla, en la que se puede nadar.

– Ideal porque los diferentes cambios de escenarios desconectan del estrés.

El archipiélago Fernando de Noronha

En el estado de Pernambuco en Brasil, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Posee 21 islas diseminadas en una zona de 26 km2, la única habitada es Fernando de Noronha, con tan solo 17 km2. Camina hasta el mirador de los Golfinhos para disfrutar de la panorámica desde un acantilado de 60 metros de altura para ver delfines giradores de hocico largo. Navega entre las islas secundarias para ver cuevas, bahías, aves marinas y nadar en sus playas.

– Ideal porque la aproximación al océano mejora el bienestar.

Parque Nacional de los Lagos de Plitvice

Alberga 16 hermosos lagos interconectados con cascadas bordeados por un denso bosque, con espectaculares paisajes acuáticos turquesos, en Lika, Croacia. Inicia el recorrido en un tren panorámico que llega a la orilla del lago Prošćansko, para descubrir los lagos superiores Okrugljak, Vir y Galovac.

Maravíllate con Veliki Prštavac, una cascada que cae sobre una pared rocosa de musgo; sube al mirador Tomićevo Pogledalo, para apreciar cinco lagos circundantes. Cruza el lago Kozjal a bordo de un bote eléctrico para continuar por el sendero del cañón inferior, que pasa junto a los lagos Milanovac, Gavanovac y Kaluderovac. Sorpréndete con Veliki Slap, la cascada más grande con 78 metros de altura, y toma el tren panorámico de regreso.

– Ideal por la apreciación de aguas tranquilas que calman la mente.