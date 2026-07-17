Hablemos de Viajes Corporativos como motor estratégico para el crecimiento de América Latina y México

por Mariana Perez Ponce de León, Directora Regional para el norte de Latinoamérica de GBTA

El mercado de viajes corporativos es mucho más que el desplazamiento de ejecutivos entre ciudades o países. Representa una herramienta estratégica para impulsar ventas, fortalecer relaciones comerciales, desarrollar talento y promover la inversión. En un entorno económico cada vez más competitivo, las organizaciones continúan confiando en los viajes de negocios como un facilitador clave para el crecimiento y la innovación.

Los datos más recientes generados en nuestra área global de investigación en la Global Business Travel Association (GBTA) muestran que el gasto en viajes corporativos en América Latina, incluyendo México, Centroamérica y Sudamérica, alcanzará aproximadamente $63.9 mil millones de dólares, consolidando a la región como una de las áreas con mayor potencial de crecimiento para la industria. Asimismo, México se posiciona como el vigésimo mercado más importante del mundo en gasto de viajes de negocios, reflejando su relevancia como centro económico y comercial de la región.

Más allá de las cifras, el valor de los viajes corporativos radica en su capacidad para generar resultados de negocio. De acuerdo con estudios presentados por GBTA, el 88 % de los profesionales de la región considera que los viajes de negocios son esenciales para el éxito de sus organizaciones, ya que facilitan la captación de clientes, el desarrollo de alianzas estratégicas y la creación de oportunidades de inversión.

Además, la evolución tecnológica, el uso creciente de inteligencia artificial, la sostenibilidad y la gestión del riesgo están transformando la manera en que las empresas administran sus itinerarios. Esto ha incrementado la necesidad de contar con espacios de colaboración, capacitación y acceso a mejores prácticas que permitan a compradores y proveedores mantenerse competitivos.

El papel de GBTA en la industria

La Global Business Travel Association (GBTA) es la principal asociación mundial dedicada a la industria de viajes corporativos. Su misión es conectar, educar y representar a los profesionales que forman parte del ecosistema de viajes de negocios, incluyendo compradores corporativos, agencias de viajes, aerolíneas, hoteles, compañías tecnológicas y proveedores especializados.

A través de investigaciones de mercado, eventos, programas educativos y una sólida red de contactos, GBTA brinda a sus miembros acceso a información estratégica que les facilita tomar mejores decisiones y fortalecer sus programas de viaje.

Beneficios de ser miembro

Formar parte de GBTA ofrece ventajas significativas para profesionales y empresas:

Acceso a investigaciones y datos exclusivos de la industria.

Programas de capacitación y desarrollo profesional reconocidos globalmente.

Networking con líderes y tomadores de decisiones del sector.

Participación en conferencias regionales y globales.

Acceso a contenidos especializados sobre sostenibilidad, tecnología, diversidad, movilidad global y gestión de viajes.

Oportunidades para compartir mejores prácticas y casos de éxito con una comunidad internacional.

Liderazgo y voluntariado: una oportunidad para generar impacto

Uno de los aspectos más valiosos de GBTA es la posibilidad de participar como voluntario en comités, consejos regionales, programas educativos e iniciativas comunitarias. El voluntariado permite desarrollar habilidades de liderazgo, ampliar la red profesional, contribuir al crecimiento del sector y generar visibilidad dentro de una comunidad global de expertos.

Profesionales de compradores corporativos, proveedores y empresas de gestión de viajes pueden involucrarse activamente en proyectos que impulsan la innovación, la inclusión, la sostenibilidad y el desarrollo de talento en América Latina.

Una invitación para conectar y crecer

Como parte de nuestro compromiso con el fortalecimiento de la industria en la región, invitamos a los profesionales del sector turístico y de viajes corporativos a participar en la próxima GBTA LATAM Conference, que se llevará a cabo el 1 de octubre en Ciudad de México. El evento reunirá a compradores corporativos, proveedores y líderes del sector para analizar tendencias, compartir conocimiento, generar oportunidades de negocio y fortalecer la comunidad de viajes corporativos en América Latina.

Será una oportunidad única para conocer las últimas tendencias del mercado, ampliar su red de contactos y descubrir cómo las organizaciones líderes están transformando sus programas de viajes para generar mayor valor de negocio.

¿Cómo participar?

Las empresas y profesionales interesados pueden inscribirse a través de nuestro sitio oficial Home – Conferencia GBTA LATAM o contactando al equipo regional para América Latina [email protected] ó mi correo directo [email protected].

En una industria que continúa evolucionando, colaborar, aprender y construir relaciones estratégicas resulta más importante que nunca. El futuro de los viajes corporativos en América Latina es prometedor, y formar parte de una comunidad global como GBTA es una de las mejores maneras de liderar su transformación.

Mariana Pérez Ponce de León, es directora Regional para el norte de Latinoamérica de GBTA, es una gran profesional con años de trayectoria y fructífera carrera profesional.