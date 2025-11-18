Viaja con impacto positivo: 5 formas de cuidar la naturaleza en tu próxima aventura

El turismo sostenible está ganando cada vez más fuerza entre quienes desean disfrutar de sus viajes sin dejar una huella negativa en el planeta. Además, esta forma de viajar permite apoyar a las comunidades locales, contribuyendo a su desarrollo y bienestar.

¿Cómo podemos convertirnos en viajeros que dejan un impacto positivo? Según la Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas (AFEET), ser un viajero responsable con el medio ambiente implica detener y revertir el daño que causamos a la naturaleza, contribuir a la recuperación de la biodiversidad y avanzar hacia el Net-Zero, es decir, equilibrar las emisiones de carbono que generamos mediante acciones para reducirlas o compensarlas.

Con estos principios en mente, en INVERTOUR te compartimos cinco maneras de viajar cuidando la naturaleza y dejando un impacto positivo.

5 formas de cuidar la naturaleza en tu viaje

1. No dejes rastro

Deja los lugares tal como los encontraste; tu visita no debería alterar su belleza ni su ecosistema.

Reduce el uso de plásticos de un solo uso llevando botellas de agua reutilizables, tazas de café recargables y bolsas de compra reutilizables.

2. Compra local

Apoya a los productores y artesanos de la zona comprando alimentos, bebidas y recuerdos hechos localmente.

Prefiere restaurantes que utilicen ingredientes locales: así disfrutas de la gastronomía auténtica y contribuyes al desarrollo de la comunidad.

3. Mantén limpio el entorno

Participa en actividades de limpieza locales, como recogida de basura en playas, ríos o parques.

Evita ensuciar durante tu visita: lleva siempre tus desechos contigo y recíclalos cuando sea posible.

4. Observa animales de manera responsable

Infórmate antes de contratar excursiones: elige aquellas que sean éticas y contribuyan a la conservación de los animales y la biodiversidad.

Evita actividades que puedan estresar o dañar a los animales.

5. Elige empresas y alojamientos responsables

Opta por compañías comprometidas con el turismo responsable y la protección del medio ambiente.

Consulta recursos como TreadRight.org y The Intrepid Foundation para inspirarte y apoyar proyectos locales mediante donaciones o voluntariado.

Con estas prácticas, puedes disfrutar de tus viajes mientras contribuyes positivamente al medio ambiente y a las comunidades locales.