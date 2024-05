Universal Studios Hollywood anuncia montaña rusa inspirada en «Fast & Furious”

Comparte este contenido

La velocidad aumentará en Universal Studios Hollywood, pues el parque se prepara para «Fast & Furious: Hollywood Drift», la primera montaña rusa al aire libre de alta velocidad inspirada en la exitosa franquicia cinematográfica de Universal Pictures, Fast & Furious.

La atracción, que estará lista para 2026, llevará a los visitantes a un emocionante viaje a través del universo de alta velocidad. Con un sistema de atracción de última generación diseñado exclusivamente para esta experiencia, los visitantes experimentarán una rotación de 360 grados de los vehículos mientras avanzan a través de una pista meticulosamente construida.

Gracias a la tecnología de reducción de sonido, la experiencia será aún más impresionante y realista, creando la sensación perfecta de autos a la deriva a velocidades vertiginosas.

«Fast & Furious: Hollywood Drift» estará ubicado en el Upper Lot de Universal Studios Hollywood, donde los visitantes entrarán a un garage de ladrillo rojo antes de embarcarse en los vehículos de atracción modelados a partir de autos auténticos de la franquicia.

La pista aérea avanzará por diversas partes del parque, ofreciendo vistas panorámicas y una experiencia emocionante en cada curva.

Esta nueva montaña rusa se suma a la impresionante lista de atracciones de Universal Studios Hollywood, incluyendo tierras temáticas como SUPER NINTENDO WORLD y The Wizarding World of Harry Potter, Jurassic World—The Ride y TRANSFORMERS: The Ride-3D.

«Fast & Furious: Hollywood Drift» promete ser una adición emocionante y memorable a la experiencia del parque temático.

Con una historia de más de veinte años y una recaudación de más de 7 mil millones de dólares en taquilla mundial, la franquicia Fast & Furious es un fenómeno cultural. Con millones de seguidores en todo el mundo, la llegada de «Fast & Furious: Hollywood Drift» sin duda emocionará a los fanáticos de la saga y a los entusiastas de las montañas rusas por igual.