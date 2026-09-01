Universal Assistance lanza “UA Sabe”, campaña enfocada en las experiencias de viaje

Universal Assistance presentó “UA Sabe”, su nueva campaña regional de comunicación, con la que busca acercar sus servicios a situaciones reales que pueden enfrentar los viajeros antes, durante y después de una salida.

La propuesta parte de una idea sencilla: un viaje no solo implica comprar un boleto o reservar un hotel. También hay tiempo, planeación, presupuesto y expectativas.

Desde ese punto, la compañía amplía el concepto “Te cuesta cero”, que ya forma parte de su comunicación, y lo integra a una narrativa centrada en el respaldo ante imprevistos.

“UA Sabe”

Busca mostrar que Universal Assistance entiende tanto la emoción de conocer un destino como los problemas que pueden aparecer durante el trayecto.

La campaña utiliza situaciones cotidianas para explicar distintos servicios de asistencia y reforzar el mensaje “Cualquier urgencia médica en tu viaje, te cuesta cero”.

Diana Olivares, Country Manager de Universal Assistance México, explicó el enfoque de la campaña:

“Con ‘UA Sabe’ buscamos conectar con esas vivencias reales y recordarles a los viajeros que, ante cualquier imprevisto, cuentan con un respaldo que les permite seguir disfrutando su viaje con tranquilidad. “Te cuesta cero” es una muestra de ese compromiso y de la forma en la que seguimos evolucionando para acompañar a nuestros clientes en cada etapa de su experiencia”. Tendrán presencia en televisión, medios digitales, redes sociales, radio y vía pública.

Entre los servicios que aparecerán en las distintas piezas se encuentran la teleasistencia médica, el apoyo ante pérdida de equipaje, el acceso a salas VIP por demoras de vuelos y herramientas digitales de autogestión.

Con ello, Universal Assistance desea que el viajero identifique de forma más directa qué tipo de respaldo puede recibir ante una urgencia médica o una incidencia relacionada con el viaje.

En lugar de concentrarse únicamente en coberturas o incidencias, “UA Sabe” pone el foco en lo que representa organizar un viaje y en la importancia de proteger esa inversión de tiempo y dinero.