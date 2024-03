Typhoon Coaster: la montaña rusa que debes abordar en traje de baño

Comparte este contenido

En el divertido parque temático The Land of Legends, ubicado en Turquía, se encuentra una experiencia única: Typhoon Coaster. Esta montaña rusa te ofrece subir a este veloz recorrido ¡mientras estás en traje de baño!

¿Cómo es Typhoon Coaster?

Con una altura de 43 metros y una velocidad que alcanza los 86 km/h, Typhoon Coaster te llevará a través de giros emocionantes y descensos vertiginosos que culminan en un refrescante chapuzón en el agua. Cada momento en esta atracción será inolvidable, combinando velocidad, diversión y emoción en un solo lugar.

Lo que hace que Typhoon Coaster sea aún más emocionante es su paseo en la oscuridad. Mientras te desplazas por la montaña rusa, te sumergirás en la penumbra, donde escucharás sonidos misteriosos y verás luces que te harán sentir como si estuvieras en medio de una aventura fantasmal.

Antes de experimentar la caída vertiginosa, serás elevado a una plataforma, preparándote para el descenso a alta velocidad que te espera. Tiene una duración de aproximadamente 3 minutos.

Para disfrutar de Typhoon Coaster, debes tener una altura mínima de 130 cm y una altura máxima de 195 cm.

The Land of Legends Theme Park ofrece una experiencia completa, con docenas de atracciones acuáticas, espectáculos diarios, encuentros con delfines y desfiles. Además, no te pierdas la oportunidad de deleitarte con la exquisita cocina euroasiática en el Nemo Restaurant & Lounge, que ofrece vistas impresionantes del acuario del parque.

Si estás de visita en la bulliciosa ciudad de Antalya, no puedes dejar pasar la oportunidad de hacer una excursión de un día a este asombroso parque temático. The Land of Legends te espera para vivir emociones únicas y experiencias inolvidables.