Turkish Airlines compra hasta 150 aviones 737 MAX para ampliar su flota y red de rutas

Turkish Airlines y Boeing cerraron un pedido de 150 aviones 737 MAX, acuerdo que forma parte de la estrategia de expansión de la aerolínea y de sus planes para aumentar capacidad en rutas nacionales e internacionales.

La operación contempla la compra de 100 aeronaves 737-8, además de opciones para adquirir otros 50 aviones 737 MAX. El contrato también incluye derechos de sustitución por el modelo 737-10, la variante de mayor tamaño dentro de esta familia.

El acuerdo se concretó después de las conversaciones iniciadas en 2025 y se formalizó en presencia de Recep Tayyip Erdoğan, presidente de Turquía.

¿Qué incluye el nuevo pedido de Turkish Airlines?

Murat Şeker, presidente del consejo de administración y del comité ejecutivo de la compañía, explicó que la incorporación del 737 MAX busca aportar mayor eficiencia y flexibilidad a las operaciones de la aerolínea desde su centro de conexión en Estambul.

La empresa también señaló que las nuevas unidades permitirán atender rutas con mayor demanda y ampliar la capacidad de transporte conforme crece su red.

Actualmente, Turkish Airlines y AJet operan más de 200 aviones Boeing, entre ellos modelos 737 MAX, 787 Dreamliner, 777, 737 Next-Generation y 777 Freighter.

Los nuevos 737-8 ofrecerán a Turkish Airlines más opciones para cubrir mercados nacionales e internacionales.

De acuerdo con Boeing, esta familia de aeronaves consume hasta 20 % menos combustible y genera 20 % menos emisiones frente a los modelos que sustituye. La compañía también destacó su alcance y capacidad de carga como parte de los factores que pueden apoyar la operación en rutas con alta demanda.