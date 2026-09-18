Air France eleva su experiencia en JFK

La aerolínea francesa se trasladará a la nueva terminal 1 de JFK en Nueva York, pero eso no es todo, también inaugurará su sala VIP más grande. Continúa leyendo para saber todos los detalles.

Como sabes, la Gran Manzana es uno de los destinos prioritarios de Air France, por lo que a partir del próximo 2027 enfocará todas sus operaciones en la New Terminal One. Recordemos que este es uno de los principales centros de conectividad global en Estados Unidos que concentra gran parte de los vuelos de larga distancia de la costa oeste; recibe más de 62 millones de pasajeros según el Consejo Internacional de Aeropuertos.

El más grande del mundo

Imagínate, el nuevo espacio supera los 2 mil 700 m2 y se distribuye a lo largo de dos niveles con capacidad para más de 400 personas. Diseñada por los equipos de Air France junto a la agencia MARKS Brandimage, la sala acogerá a clientes de La Première y Business, miembros Flying Blue Elite Plus y viajeros elegibles de KLM y otras líneas aéreas de SkyTeam. El objetivo es claro: ofrecer un auténtico escaparate del arte francés de viajar desde el momento en que el pasajero pisa la terminal.

Oasis aeroportuario

Para que te sientas como en Francia, podrás disfrutar de la gastronomía francesa y de un bar que estará compuesto por una selección de vinos y champanes del país. Pero, no sólo eso, también podrás sumergirte en zonas dedicadas a tratamientos de belleza y de relajación o para concentrarte mientras trabajas. Además de opciones únicas para los viajeros de mayor perfil, como:

Los miembros Flying Blue Ultimate dispondrán de un espacio reservado.

Los clientes de La Première gozan de un recorrido fluido y personalizado desde la llegada hasta el embarque, con una oferta gastronómica creada especialmente por un chef francés de renombre dentro de la propia sala.

Excelencia que impacta

La atención personalizada se complementará con los servicios de vanguardia de la New Terminal One, que integrará tecnología de última generación, boutiques de lujo y procesos automatizados.

Actualmente, Air France tiene hasta 11 vuelos diarios entre París-Charles de Gaulle y Nueva York, incluidos cuatro vuelos en Boeing 777-300ER con la nueva cabina La Première, para reforzar su presencia en el mercado neoyorquino y establecer un nuevo estándar para la aviación premium en Estados Unidos.