Top 6 mejores festivales de verano en el mundo que no te puedes perder

Es tiempo de vivir, gozar, bailar, disfrutar y si eres amante de los festivales, esto es para ti. Aquí te brindamos el Top 6 de los mejores en todo el mundo. ¡Toma nota!

Outside Lands

San Francisco 🇺🇸 (del 08 al 10 de agosto)

Gozarás cómo enano de Doja Cat, Tyler The Creator y muchos más. ¡Llénate de la energía del Bay Area para disfrutar sin parar!

Rock en Seine

París 🇫🇷 (del 20 al 24 de agosto)

Oh Dios… Cinco días de música sin parar, de Chappell Roan a Queens of the Stone pasando por Justice y pire of the Sun también estará en Rock en Seine para su único concierto en Francia, y más muchas bandas más… Ademas tendrás la oportunidad de gozar de la cultura, gastronomía y locura del bello París.

Burning Man

Black Rock Desert, Nevada🇺🇸 (Del 24 de ago de 2025 – lun, 1 de sep de 2025)

Es uno de los festivales de música más famosos del mundo. Se lleva a cabo en el desierto de Nevada, y los escenarios causan furor. Un encuentro pleno de locura musical y actividades increíbles.

Dimensions Festival

Tisno 🇭🇷 (del 29 de agosto al 02 de septiembre)

Música electrónica y 150 artistas frente al Adriático: una oportunidad única para bailar sobre costas croatas. Y desde luego conocer este país con su bellísima ciudad costera, Dubrovnik, que posee tiene murallas enormes que datan del siglo XVI y rodean una ciudad antigua con edificios góticos y renacentistas…

Lollapalooza

Berlín 🇩🇪 (del 07 al 08 de septiembre)

Gracie Abrams, Brutalismus 3000 y la ciudad de Berlín repleta de arte, música y vida nocturna. ¿Te imaginas visitar esta icónica urbe?

Oktoberfest

Múnich 🇩🇪 (del 21 de septiembre al 06 de octubre)

Es tu oportunidad para gozar uno de los festivales más famosos e increíbles de todo el mundo. ¡No es solo cerveza! Vive la cultura bávara y el mejor ambiente, en una ciudad encantadora y versátil.