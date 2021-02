Comparte











Texto: Bibiana Saucedo

Hijo de tigre, ¡pintito! Desde que nació se vio involucrado en este sector por su padre, Francesco, quien con ardua labor logró posicionar su compañía como una de las más exitosas en el ramo, desde hace muchos años atrás.

Tony Taverna, gerente general de Viajes Fama, sigue sus pasos, convirtiéndose ya en un verdadero impulsor y amante del turismo. “Cuando el papá hace zapatos, de alguna manera los hijos crecen cosiendo suelas”, nos dice.

Sus inicios en esta empresa se dieron de forma curiosa. “Antes trabajé en Banco Bital y después en Inbursa, donde me estaba yendo muy bien; llegado el punto de adquirir mayores responsabilidades, pensé que lo mejor era involucrarme en el negocio familiar. Con los años me di cuenta que ha sido de las mejores decisiones de mi vida”.

Aunque él se implicó desde antes que la empresa naciera… “Estuve cuando, con mi hermano, mi papá nos platicaba sobre los posibles nombres que tendría. Al final fue Viajes Fama. También fui parte los fines de semana cuando íbamos a volantear, mientras estudiaba por las tardes en la universidad y por las mañanas era mensajero e IBM ( ́ibeme a traer los jugos’, ‘ibeme a sacar unas copias’, etcétera, etcétera)”, narra divertido y agregó: “La idea será siempre construir, nunca heredar”.

Sin duda, él ha seguido los pasos de excelencia. Viajes Fama es una gran mayorista, que nació y creció siendo muy importante para el mercado sudamericano. Luego se especializó en Europa y en ofrecer viajes a cualquier parte del mundo, “los operadores en general ya hemos evolucionado a ser más bien multiproducto, multidestino”.

Es 100 % mexicano “pero una partecita muy importante de mi corazón está en el Sur de Italia acompañando a la familia Taverna”.

Tony ha sido miembro activo de algunas notables asociaciones. Ha participado en los Consejos Directivos de la Metropolitana, GMA y Expo Mayoristas, y de esta última “de manera más concreta he sido tesorero, vicepresidente y ahora presidente”.

Es un apasionado del sector, que no se ve en otra ocupación que no sea esta. “Ni pensarlo. Podré tener actividades complementarias, pero en mi sangre corre el turismo. Mi esposa y mis hijos aman viajar; mi momento perfecto es con ellos, en un auto rumbo a Morelia, Acapulco o en avión hacia Bariloche, Madrid o Reggio Calabria”.

Fue en el 2003 cuando tomó la gerencia general de Viajes Fama. Dada su experiencia y profesionalismo en la comercialización de soluciones y en estrategias ha logrado una visión innovadora para fortalecer aún más la presencia de la marca en México. Y por su arduo trabajo, su exquisito trato y su don de gentes se ha ganado el respeto y la admiración de la industria.

Se manifiesta como un ser dichoso… “Todavía no hay nadie que me diga por qué no puedo abordar el futuro con esperanza; no necesito más que eso para ser feliz”.

Por ser un apasionado de esta profesión con más de 25 años de trayectoria, hoy le rendimos tributo y lo nombramos como un gran PROMOTOR de Turismo…

¡Muchas felicidades, Tony Taverna!