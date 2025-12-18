Taylor Swift llega a Walt Disney World: inauguran exposición de vestuario de The Eras Tour

¿Eres fan de Taylor Swift? ¡Toma nota! Walt Disney World Resort inauguró una exposición dedicada al vestuario de una de las artistas más influyentes de Estados Unidos. La muestra se presenta en Walt Disney Presents, dentro de Disney’s Hollywood Studios, e incluye atuendos utilizados durante su gira The Eras Tour.

Por tiempo limitado, los visitantes podrán disfrutar de esta exhibición que reúne tres icónicos trajes que la propia Taylor lució sobre el escenario. La experiencia ofrece una mirada exclusiva a la artesanía, el diseño y los detalles que dieron vida a cada era del espectáculo.

Si tienes pensado viajar a Florida, esta es una excelente oportunidad para disfrutar de las atracciones de Walt Disney World y, al mismo tiempo, conocer de cerca los vestuarios de tu cantante favorita.

¿Hasta cuándo estará disponible la exposición?

La muestra podrá visitarse hasta el 23 de enero de 2026. Durante el recorrido, los seguidores encontrarán tres looks representativos de las eras “reputation”, “The Tortured Poets Department” y “Midnights”.

“reputation”

Los swifties podrán apreciar uno de los atuendos más emblemáticos de su gira: un traje negro asimétrico adornado con serpientes doradas que se entrelazan y brillan. Diseñado por Roberto Cavalli, esta versión dorada del mono con serpiente de boca abierta debutó durante la primera noche del tour en Miami.

The Tortured Poets Department

El vestido del set de “The Tortured Poets Department” fue creado por Vivienne Westwood y se incorporó a la gira tras el lanzamiento del álbum en 2024.

La pieza drapeada, con corsé personalizado, lleva inscrita la frase “¿Quién le teme a mi pequeño viejo yo?”. El look se complementa con un collar tipo gargantilla con un orbe de tres filas, guantes blancos y botas personalizadas de Christian Louboutin.

“Midnights”

El vestuario del set “Midnights” destaca como el cierre del espectáculo. Consiste en un body de Zuhair Murad Couture, con cortes laterales y un tono azul medianoche cubierto de cristales. El conjunto se completa con una chaqueta de flecos multicolor utilizada durante la canción final, “Karma”.

Con esta exposición, los visitantes podrán acercarse aún más al universo creativo de Taylor Swift y analizar cada detalle de sus vestuarios. ¿Qué esperas para ser parte de esta experiencia?