¡Sí hay casas de terror en Universal Orlando!

Comparte











¡Amantes del terror! Universal Studios Florida tendrá dos casas de súper susto, las cuales están incluidas en el ticket de admisión diurna de ambos parques.

Se trata de Universal Monsters: The Bride of Frankenstein Lives y Revenge of the Tooth Fairy.

La primera está enfocada en la triste y terrorífica historia de amor entre Frankenstein y su novia, quien ahora busca traerlo del más allá, arrepentida por haberlo hecho sufrir con su desprecio. La segunda se inspira en el cuento infantil del hada de los dientes… eso sí, con un toque más macabro.

Adicionalmente, los más pequeños podrán pedir dulces en Islands of Adventure y todos los asistentes tienen la opción de ir disfrazados si así lo desean.

Si bien este año no se realizó el esperadísimo Halloween Horror Nights, Universal Orlando Resort (después de consultarlo con las autoridades correspondientes) instaló estas casas de espanto para deleite de quienes disfrutan la adrenalina el terror.

Es importante recordar que el uso de cubrebocas es obligatorio, aún con disfraz.

También puede interesarte…