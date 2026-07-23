Galicia y Asturias, ideales para ver el eclipse solar del 12 de agosto

¿Sabías que se podrá apreciar el eclipse solar total en la España peninsular? Desde hace 100 años que dicho fenómeno no se presentaba en la región. Ocurre porque la Luna cubre por completo el disco solar, provocando un oscurecimiento temporal del día (la totalidad) que puede durar desde unos segundos hasta varios minutos.

Lo que le ha dado una gran visibilidad a nivel mundial, de acuerdo con Squaremouth, el mayor mercado de seguros del país muestra un 70 % de viajes asegurados de agosto en esta nación europea, gracias al evento astral.

Aunque los mejores lugares del mundo para apreciarlo serán Groenlandia e Islandia, la franja de totalidad cruzará España de oeste a este al atardecer, entrando por el noroeste peninsular.

Para vivirlo en su máximo esplendor, hay tres condiciones clave:

Ubicarse dentro de la franja de totalidad

Disponer de un horizonte oeste completamente despejado

Contar con buen tiempo

Por ello, en INVERTOUR hemos preparado una guía que te ayudará a planificar tu viaje por ambos destinos, que cumplen con los criterios mencionados para que puedas ver cómo la luna se alinea con la tierra y el sol proyectando su sombra sobre nuestro planeta.

Galicia, el primer escenario

Será la primera región de la península en recibir la sombra de la Luna de forma total. La franja de totalidad atravesará la comunidad de oeste a este, abarcando 143 municipios, principalmente en las provincias de La Coruña y Lugo.

Dónde apreciarlo:

Vixía Herbeira, en Cedeira, dirígete a los acantilados de la Garita de Herbeira, a más de 613 m sobre el nivel del mar, que están entre los más altos de Europa continental. Ofrecen una panorámica infinita hacia el poniente que facilitará ver llegar la umbra lunar sobre el Atlántico.

Playa de Valdoviño en Frouxeira, con una orientación noroeste perfecta para ver el ángulo por donde se ocultará el sol y el horizonte playero reflejará la corona solar.

Lugo, la provincia con mayor presencia de la franja de la totalidad en Galicia, así que se oscurecerá por completo.

Más allá del eclipse: Disfruta de la gastronomía gallega, degusta mariscos, pescados frescos y vinos con Denominación de Origen en las rías gallegas. Aprovecha la visita para recorrer algún tramo del Camino de Santiago.

Asturias, la máxima duración de la totalidad

No solo estarás completamente dentro de la franja de totalidad, sino que te encontrarás en el territorio español donde el eclipse durará más tiempo. El punto de mayor duración de totalidad se encuentra junto a la localidad de Luarca.

Dónde apreciarlo: