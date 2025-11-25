San Miguel de Allende, la mejor ciudad del mundo 2025

México enamora con su cultura, historia y naturaleza. Desde sus ciudades coloniales hasta su vibrante vida urbana, el país ofrece experiencias únicas para todos los gustos.

San Miguel de Allende, la ciudad número uno del mundo

San Miguel de Allende fue reconocida como la mejor ciudad del mundo en 2025, según la encuesta anual World’s Best Awards de Travel + Leisure. Este destino destaca por su vibrante escena artística, su cultura de cafés y su arquitectura impresionante. Ubicada en Guanajuato, sus calles empedradas susurran historias de siglos, y el arte se encuentra no solo en las galerías, sino también en los portales, patios interiores y en la calidez de su gente.

Esta es la segunda ocasión en que San Miguel de Allende alcanza el primer lugar a nivel mundial y es la única ciudad del mundo que también recibió el reconocimiento de Condé Nast Traveler, consolidando su liderazgo turístico internacional.

Entre sus atractivos históricos y culturales sobresalen la Parroquia de San Miguel Arcángel y el Santuario de Jesús Nazareno en Atotonilco, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su centro histórico conserva más de 250 monumentos que combinan el barroco y el neoclásico en perfecta armonía, convirtiendo a la ciudad en un destino imperdible para visitar antes de que termine el año.

Otras ciudades mexicanas en el top mundial

Pero San Miguel de Allende no es la única ciudad mexicana que destaca en el ranking. México cuenta con otras ciudades que brillan por su riqueza cultural, su gastronomía y su oferta de actividades para todos los gustos. Según la encuesta, el ranking de ciudades mexicanas en 2025 quedó así:

San Miguel de Allende (Guanajuato) – 1º lugar mundial

– 1º lugar mundial Ciudad de México (CDMX) – 7º lugar

– 7º lugar Oaxaca (Oaxaca) – 9º lugar

– 9º lugar Mérida (Yucatán) – 13º lugar

Desde la Ciudad de México hasta Mérida, los viajeros pueden disfrutar de calles coloridas, museos, una amplia oferta gastronómica y un sinfín de experiencias culturales que muestran lo mejor de México.