3 destinos de moda para visitar en diciembre

Aunque es seguro que saldrás de vacaciones en diciembre, ¿aún no sabes a dónde dirigirte? Lo primero que debes hacer es reservar, ya que Kayak señala que las búsquedas de vuelos para Navidad se han incrementado en un 13 %, al igual que las exploraciones para reservar hoteles de cinco estrellas, han mostrado un aumento del 25 %, en comparación con el año pasado.

Cambio de escenario

Para darte una idea de cómo se están moviendo las brújulas de los viajeros, ocho de los 10 destinos más buscados se encuentran fuera de Europa. Por ello, África va a la alza con + 5 % y Asia sigue siendo el más buscado con + 24 %, si cotejamos las cifras con 2024.

Si estás dispuesto a seguir las tendencias, elige entre los tres lugares de moda para Navidad, de acuerdo con Kayak; que, por cierto, se alejan de los escenarios nevados y fríos, para encontrar climas más cálidos.

1. Manila en Filipinas

Gracias al aumento de búsquedas del 42 % en vuelos. Un lugar predominantemente cristiano, por lo que augura un gran éxito para las celebraciones navideñas. La catedral de Manila y la Iglesia de San Agustín, Patrimonios de la Humanidad por la UNESCO, se cubren de luces festivas. Camina en Intramuros, la histórica ciudad amurallada con faroles y nacimientos. Del 16 al 24 de diciembre se celebran las misas de madrugada Simgang Gabi, una tradición filipina. El epicentro de las actividades de Año Nuevo es el parque Rizal, el más grande de Asia en categoría urbano, para disfrutar de los fuegos artificiales y la música.

2. Islamabad, Pakistán

En segundo lugar, con un + 21% de demanda de salidas. Descubre su cultura en el Museo Lok VIrsa, que cuenta las historias de los diferentes grupos étnicos de la región. Te cautivará con sus bellos atardeceres desde el mirador Daman-e-koh, conocido como el balcón de la ciudad. Tómate un día para visitar Taxila, una ciudad arqueológica, centro del budismo y el arte de Gandhara, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La Mezquita Faisal, cuya arquitectura está inspirada en una tienda beduina, es una parada obligada. Muy cerca en Faisal Hills, habrá espectáculos, con fuegos artificiales para cerrar la Nochevieja.

3. Marrakech

En Marruecos, con un incremento del 20 % en el interés de avión; te llevará a vivir fascinantes aventuras. En el desierto de Agafay, apuesta por una cena mientras contemplas las estrellas. En la Plaza Jemaa el-Fna, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, encontrarás un festival gourmet con cuentacuentos, acróbatas para celebrar el Año Nuevo. El encantador Jardín Majorelle, el oasis azul de Yves Saint Laurent, se engalana con exhibiciones de flores. Escápate al encuentro de la naturaleza en una excursión hacia el Valle de Ourika o a las montañas del Atlas. Goza de una cena de Navidad diferente en un Riad (hoteles boutique), arropado en sus hermosos patios.