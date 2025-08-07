Saga Travel lanza XPERIENCIA Digital

“Una plataforma interactiva con herramientas innovadoras, diseñada especialmente para nuestros clientes, las agencias de viaje”, dijo Ricardo Romero, director general de Saga Travel al anunciar su nuevo producto.

XPERIENCIA DIGITAL es definida como una plataforma que será de gran ayuda para aquellas agencias que buscan impulsar sus ventas y conectar con los viajeros de hoy.

Herramientas que incluye:

Kits de marketing

Guías de ventas

Ebooks y contenido visual

Galería de fotos y videos

Itinerarios

Flyers, reels y publicaciones listas para compartir

Testimoniales de viajeros

Guía de ventas detallada

Para la promoción especialmente de maravillosos destinos como: Abu Dhabi, Laponia y Tomorrowland, brindando las herramientas adecuadas para lograr una venta exitosa a través de experiencias.

En un paso más hacia la era digital Saga Travel ofrece esta plataforma de recursos interactivos, sí, XPERIENCIA DIGITAL es una plataforma diseñada especialmente para impulsar las ventas, fortalecer las estrategias digitales y conectar de manera efectiva con los viajeros de hoy.

Esta innovadora propuesta pone a disposición de las agencias una colección exclusiva de recursos digitales que permitirán optimizar el tiempo, mejorar la presencia en redes y profesionalizar la comunicación con el cliente.

Además se podrán encontrar cinco eBooks especializados con técnicas para crear campañas efectivas (Guía de marketing digital, de ADS para turismo en Google, Facebook e Instagram)

«La XPERIENCIA DIGITAL es mucho más que un kit de marketing. Es una invitación a dar el salto hacia una gestión comercial más eficiente, conectada y actual. Está pensada para que cada agencia cuente con lo necesario para destacar y vender con confianza», agregó Romero.

Cabe señalar que esta nueva herramienta está disponible de forma gratuita para aliados comerciales y agencias asociadas de Saga Travel. “Inicia la experiencia y transforma la forma de vender viajes”.