Sabrina Nogueira, Directora General Mercado Cruceros

Ella se ha enfocado en construir una carrera que trascienda y, vaya que lo ha logrado, es sumamente crítica de sí misma y ha luchado por conseguir el éxito, es fuerte, brillante, sagaz y encantadora. Nació en Argentina y cuenta con una licenciatura en Publicidad y Marketing por la UADE (Universidad Argentina de la Empresa en Buenos Aires).

“Mi carrera comenzó en Buenos Aires en el área de Servicio a Clientes y más adelante en posiciones Comerciales y de Marketing. Mi entrada al sector turístico se dio cuando trabajé en Travel Guard, una compañía de seguros de viaje. Ese rol me conectó directamente con agencias de viajes y clientes finales, y fue ahí donde entendí la importancia de la asesoría y del acompañamiento en la experiencia de viajar. Posteriormente, en DeCruceros.com, me especialicé en cruceros, marketing y desarrollo comercial, lo que marcó el rumbo de mi carrera hacia esta industria”, nos dice Sabrina Nogueira, directora general de Mercado Cruceros y de la nueva división Index Travel by Mercado Cruceros.

Esta compañía inicia su desarrollo en México alrededor de 2016, primero como agencia de viajes minorista y posteriormente evolucionando al modelo actual de operadora mayorista especializada en cruceros y llegó arrasando no sólo por la calidad de sus productos sino por la excelencia en el servicio que ofrecen, se han consolidando ya como un referente en la venta de ellos.

Hoy en día, la estrategia de Mercado Cruceros se fortalece mediante la especialización y conocimiento profundo de este producto; relación directa y sólida con las navieras; servicio y atención al cliente; acompañamiento personalizado para las agencias de viajes; bloqueos exclusivos y programas comerciales diseñados para facilitar la venta y expansión estratégica, ahora también con servicios terrestres y aéreos a través de Index Travel.

Además, Nogueira se ha involucrado en el sector turístico, es vicepresidenta Nacional de CONFETUR (Confederación Femenina Turística). Sabrina es una persona que se ha ganado la admiración, el respeto y el cariño de la industria mexicana, por su arduo trabajo.

Dice que su mayor inspiración en la vida es: “Construir proyectos que evolucionan, generar relaciones de trabajo sólidas y ver crecer al equipo y a las agencias de viajes con las que colaboramos”.

Se considera una mujer satisfecha y motivada con el camino recorrido y con lo que aún está por venir. “Mi desarrollo profesional ha estado ligado al turismo por muchos años, por lo que mi proyección sigue dentro de este gremio”.

Por su impecable trayectoria de más de 20 años siempre con innovaciones diseñadas para contribuir al desarrollo y evolución del sector mexicano, le rendimos un homenaje.